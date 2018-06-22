Aleyna Tilki'den boy yorumu: Uzadım

18 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Amerika’ya gitmeden önce alışveriş yapmaya geldiğini belirten Aleyna Tilki, “Amerika’ya zaman zaman gidip geleceğim. Orada farklı planlarım var müzik anlamında. Eğitimim hala devam ediyor” şeklinde konuştu.

Tilki sosyal medyadaki son pozlarından sonra hayranlarının yaptığı “Uzamışsın” yorumuna da değindi: Takipçilerimin gözünden de hiç bir şey kaçmıyor. Evet geçen seneye göre boyum biraz daha uzadı.

