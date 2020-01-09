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  4. Aleyna Tilki'den havalimanında kavga açıklaması 'Üstüme gelen adama karşı kendimi korudum'

Aleyna Tilki'den havalimanında kavga açıklaması 'Üstüme gelen adama karşı kendimi korudum'

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 20:18 | Son Güncelleme

İstanbul Havalimanı'nda sıra beklerken bir yolcu ile tartışan ve ifadesi alınan Aleyna Tilki, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Artık susmayacağım. Sabrımın son noktasına geldim" dedi.

Şarkıcı Aleyna Tilki, İtalya'nın Milano kentine gitmek için geldiği İstanbul Havalimanı'nda sıra tartışması yaşadığı bir yolcu ve hakaret ettiği iddia edilen bir özel güvenlik görevlisinin şikayeti üzerine havalimanı polis merkezinde ifade verdi. Gündeme bomba gibi düşen olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan genç şarkıcı, "Artık susmayacağım. Sabrımın son noktasına geldim" dedi.

"DAHA REŞİT BİLE DEĞİLKEN..."

Açıklamasında geçmişten yaşadığı sıkıntılardan bahseden Aleyna Tilki, "Geçmişte prodüktörümün bıçaklanması, konserimde bomba patlaması, kariyerim sürecinde daha reşit bile değilken birileri tarafından şiddet görmemden dolayı(!) ve sosyal medyada tehdit içerikli mesajlar da almamdan dolayı artık susmak istemediğim için, artık sabrımın son noktasına geldiğim için havaalanında üstüme gelen bir adama karşı kimse bir şey yapmazken ben kendimi korudum" ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Canım,birtanem, kıskanıyorlar seni.
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