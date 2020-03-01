MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aleyna Tilki'den İdlib paylaşımı: Hava bile yasta...

Aleyna Tilki'den İdlib paylaşımı: Hava bile yasta...

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2020 09:44 | Son Güncelleme

Türkiye şehitlerini uğurlarken ünlü isimler de duygularını sosyal medyadan ifade ediyor. Aleyna Tilki yaptığı paylaşımla üzüntüsünü dile getirdi.

Aleyna Tilki'den İdlib paylaşımı: Hava bile yasta...

Suriye'nin İdlib kentindeki hain saldırının ardından tüm Türkiye yasa boğuldu. Ünlü isimler, şehitlere rahmet, ailelerine ise sabır dilerken, duygularını sosyal medya hesaplarından dile getirdi. Bu isimlerden biri de Aleyna Tilki oldu.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan Tilki paylaşımında üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:

"Çok üzüldük...
Şehitlerimize dua edelim...
Şehit ailelerine de sabır ve dayanma gücü dileyelim...
İnsanlık rahat bir hayat geçirsin diye,
soğuk, kış, zor demeden sıcacık evlerini anne kucaklarını bırakıp bizler için çabalayan gençlerin ruhunu bir gün değil her gün analım..."

Capture

Aleyna Tilki bu paylaşımdan kısa süre sonra ise şunları yazdı:

"Öyle bir karanlık dönem ki,
hava bile kasvetli, yasta!
Gün bile kapkaranlık olarak,
Tepkisini gösteriyor dünyaya!

sabır

Bir gün değil, her gün analım..!"

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Survivor adasında aşk skandalı! Kameralara aldırmadan... Survivor adasında aşk skandalı! Kameralara aldırmadan...
Sınırdaki çocuklar için yardım istedi! Olumsuz yorumlara yanıtı olay oldu Sınırdaki çocuklar için yardım istedi! Olumsuz yorumlara yanıtı olay oldu
Şimdi Türkiye'nin en güzel kızları arasında! Estetik harikası çıktı Şimdi Türkiye'nin en güzel kızları arasında! Estetik harikası çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki, Aleyna Tilki şehitler, idlib,

En Çok Okunan Haberler

Flaş açıklama: Tarihi bir ders vereceğiz!

Flaş açıklama: Tarihi bir ders vereceğiz!

Bakan Soylu, Türkiye'den ayrılan göçmen sayısını açıkladı

Bakan Soylu, Türkiye'den ayrılan göçmen sayısını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon trafiği

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Üç ülkeye tüm yolcu uçuşları durduruldu

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Üç ülkeye tüm yolcu uçuşları durduruldu

Macron'dan Rusya'ya flaş çağrı: Derhal...

Macron'dan Rusya'ya flaş çağrı: Derhal...

Yunanistan'ın Türkiye itirazını NATO reddetti

Yunanistan'ın Türkiye itirazını NATO reddetti

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Küvet pozunu paylaşan Gizem Karaca'ya beğeni yağdı

Küvet pozunu paylaşan Gizem Karaca'ya beğeni yağdı

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Özge Ulusoy’dan 20 bin lira istedi

Özge Ulusoy’dan 20 bin lira istedi

'Huysuz Virjin'in son hali görenleri şaşırttı!

'Huysuz Virjin'in son hali görenleri şaşırttı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Haluk Levent mülteci çocuklar için yardım çağrısı yaptı! Olumsuz tepkilere yanıtı olay oldu

Sınırdaki çocuklar için yardım istedi! Olumsuz yorumlara yanıtı olay oldu

Seda Sayan'dan Ezgi Eyüboğlu yorumu! 'Oğulcan'ın hayatındaki...'

Oğlunun yeni aşkıyla ilgili bakın ne dedi!

Yalnız ve Yaralı Bir Hayat: Fikret Mualla

Yalnız ve Yaralı Bir Hayat: Fikret Mualla

Berlinale'de Altın Ayı İranlı Muhalif Yönetmenin

Berlinale'de Altın Ayı İranlı Muhalif Yönetmenin

Deniz Uğur: Hıçkıra hıçkıra ağlıyorum

'Hıçkıra hıçkıra ağlıyorum'

Celil Nalçakan: Çok utanıyorum

Celil Nalçakan: Çok utanıyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.