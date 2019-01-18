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Aleyna Tilki'den manidar paylaşım! 'Yok egolu, yok şöyle...'

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.01.2019 09:39 | Son Güncelleme

Kısa süre önce Amerika'ya uçan Aleyna Tilki, sosyal medya hesabı üzerinden buradaki maceralarına dair paylaşımlarda bulunuyor.

Aleyna Tilki'den manidar paylaşım! 'Yok egolu, yok şöyle...'

Geçtiğimiz günlerde paten yaparken çekilmiş bir videosunu paylaşan Tilki kimi zaman da hayranlarının seslerine kulak kabartıyor. Kendi adına açılmış bazı fan hesaplarının sorunlar yaşadığını duyuran Aleyna Tilki, bu defa da bir hayranının kendisi hakkında yazdıklarını takipçilerine ulaştırdı.

İşte o satırlar: “Aslında bunca şeye rağmen hala burada olabiliyor olmamı sayfam kapandıktan 1 hafta sonra sana sarılmış olmama borçluyum. Bana öyle moral verdi ki, gerçekten çok samimi sarıldığın için ve bizden ayrılmak istemediğin için öyle motive olmuştum ki! Bize o kadar değer veriyorsun ki, bunu sadece seni gerçekten hissedebilenler anlar. Tanımayanlar çıkıp yok egolu yok şöyle yok böyle deyip boş konuşmasınlar! Öyle samimi ki…”

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Aleyna Tilki instagram

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