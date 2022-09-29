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Aleyna Tilki'den olay sokak dansı videosu! Annesi Havval Öztel paylaştı: "Ben ne yaşıyorum?"

29.09.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Yayınladığı İngilizce şarkılarla çokça konuşulan Tilki'den bu kez sokak dansı videosu geldi.

Aleyna Tilki'den olay sokak dansı videosu! Annesi Havval Öztel paylaştı: "Ben ne yaşıyorum?"

"Take it or leave it" ve 'Diamonds' gibi şarkılarıyla çokça konuşulan Aleyna Tilki, sosyal medyada aktifliğini sürdürüyor. Ünlü isim kliplerinde yer alan açık sahneler için izleyicilerden pek çok eleştiri almıştı. Tilki, son olarak sokakta kardeşi ve annesi ile birlikte Ankara havası oynadı.

ALEYNA TİLKİ'DEN OLAY SOKAK DANSI VİDEOSU!

Geçtiğimiz haftalarda iç çamaşırlı paylaşımıyla konuşulan isim, fotoğrafına "Postlarımı kaldırtsanız da yenilerini çekip atabilirim bilin yani" notunu eklemişti.

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Ünlü şarkıcı, bu kez annesi Havva Öztel ve kardeşi Ayça Tilki ile birlikte sokakta dans etti..

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"BEN NE YAŞIYORUM?"

Tilki'nin annesi Havva Öztel, dans videosunu hesabında paylaşarak, paylaşımına "Ben ne yaşıyorum?" notunu ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki Havva Öztel Ayça Tilki sosyal medya
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