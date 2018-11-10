Aleyna Tilki'den sert sözler

“Siz yataktan kalkmış en doğal halinizi inkar edip, olmadığınız ama içerisinde –mış gibi yaptığınız kişiliğinizi caddelerde sergilerken ayıp değil!”

“Ama benim bazen ne giydiğimi düşünmeden de pijamayla sokağa çıkabilme rahatlığım ayıp! Öyleyse ben her an ayıp olmaya hazırım bu konuda… “

“Gün gelir gerçek aşkı gözlerinde gördüğüm dilenciler gibi giyinirim. Gün gelir moda ikonu gibi giyinirim. Hepsi benim içimde mevcut.”

“İçimde yapayalnız kalmış küçük dilenci kız da, o sahnelerde ışıldayan da benim. Eleştirerek prim, şov yapmayın. Şovu işi şov olanlara bırakın”





