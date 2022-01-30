Aleyna Tilki'den taciz isyanı! Hepsini ifşa etti: "Şimdi bu insan ceza almayacak mı?

21 yaşındaki genç popçu Aleyna Tilki, bir süredir takıntılı hayranlarıyla mücadele etmekte. Tacizler sebebiyle her yerde korumalarıyla gezinen ünlü isim, sosyal medya hesabı üzerinden telefonuna gelen mesajları ifşa etti.

TACİZCİLERİ İFŞA ETTİ!

Kendisine gelen mesajlardan birkaçını yayınlayan ünlü isim, bir tacizcinin kendi fotoğrafını yolladığı ve Tilki'ye şiddet tehdidinde bulunduğu mesajı paylaştı. Şarkıcı ayrıca "Yoğurdu suyla karıştırınca ayran olabileceğini haber verdiğimde tüm Türkiye bunu konuştu! Ölüm tehditleri diyorum, evime kadar girebilen insanlar diyorum kimsede tık yok. Tarifimi yargılayanlar, bir insanın canının tehlikede olmasını yadırgamıyorlar bile… " şeklinde konuştu.

"EVİNE BALTAYLA GELECEĞİM"

Aleyna Tilki'nin ekran fotoğrafı alarak yayınladığı tacizcinin mesajında "Aleyna evine baltayla geleceğim. Bekle beni bu akşam" sözlerinin kullanıldığı görüldü.

"ŞİMDİ BU İNSAN CEZA ALMAYACAK MI?"

Mesajlara öfke kusan ünlü şarkıcı "Şimdi bu insan ceza almayacak mı?" diyerek sitem etti. Sonrasında başka bir kullanıcının kendisine attığı "Kafana teflon tavayla vurup bayıltıp..." mesajını "Bu da başka biri! Evime atlayan insana ceza vermezseniz işte bunlar böyle türer! Emniyet müdürü harekete geçecek sanırım bekliyoruz" ifadeleriyle paylaştı.

"YA CEZA VERİN YA DA BANA SİLAH VERİN"

Tilki "Ya beni tehdit eden, böyle özgürce evime laps diye atlayan insanlara ceza verin ya da bana silah verin. Evde uyurken de korumayla uyuyamam. Benim de bir hayatım var." dedi.

