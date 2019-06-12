Aleyna Tilki eleştirilere el hareketi yaparak karşılık verdi!

Şu sıralar genç şarkıcı Aleyna Tilki ne yapsa olay oluyor. Yaptığı açıklamalar paylaştığı fotoğraflar sık sık eleştirilip olay olan Tilki artık bu eleştirilerden sıkılmış olacak ki son paylaşımıyla herkesi şoke etti.

Aleyna Tilki'nin geçen gün Ukrayna Kiev'den yaptığı paylaşımda photoshop kullandığını söyleyen takipçileri, "Bu kadar zayıf değilsin, O sen olsan bari" yorumlarını yapmıştı.

Tilki, gelen eleştirilere Instagram hesabından orta parmak hareketi yaparak karşılık verdi.

Tilki'nin takipçileri paylaşım karşısında neye uğradığını şaşırdı. Genç şarkıcının paylaşımına "Terbiye sınırlarını aşmışsın, iyice kafayı yemişsin" gibi yorumlar yapıldı.

Benzer bir hareketi daha önce Hadise de şapkası ve kıyafeti eleştirilince yapmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise Melek Mosso konserinde el hareketi yaparak eleştirilerin odağı olmuştu.

