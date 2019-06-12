MAGAZİN

Aleyna Tilki eleştirilere el hareketi yaparak karşılık verdi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.06.2019 17:12 | Son Güncelleme

Bikinili pozları ve açıklamalarıyla eleştirilen Aleyna Tilki eleştirilere orta parmak hareketiyle karşılık verdi. Tilki'nin bu hareketi sosyal medyada olay oldu.

Aleyna Tilki eleştirilere el hareketi yaparak karşılık verdi!

Şu sıralar genç şarkıcı Aleyna Tilki ne yapsa olay oluyor. Yaptığı açıklamalar paylaştığı fotoğraflar sık sık eleştirilip olay olan Tilki artık bu eleştirilerden sıkılmış olacak ki son paylaşımıyla herkesi şoke etti.

Aleyna Tilki'nin geçen gün Ukrayna Kiev'den yaptığı paylaşımda photoshop kullandığını söyleyen takipçileri, "Bu kadar zayıf değilsin, O sen olsan bari" yorumlarını yapmıştı.

Tilki, gelen eleştirilere Instagram hesabından orta parmak hareketi yaparak karşılık verdi.

5d00f8eeae298bba1791737e

Tilki'nin takipçileri paylaşım karşısında neye uğradığını şaşırdı. Genç şarkıcının paylaşımına "Terbiye sınırlarını aşmışsın, iyice kafayı yemişsin" gibi yorumlar yapıldı.

hadise23-660x472

Benzer bir hareketi daha önce Hadise de şapkası ve kıyafeti eleştirilince yapmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise Melek Mosso konserinde el hareketi yaparak eleştirilerin odağı olmuştu.

Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor! Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor!
Dünyaca ünlü model Antalya'da! Bir yanında Deniz Akkaya bir yanında Özge UlusoyDünyaca ünlü model Antalya'da! Bir yanında Deniz Akkaya bir yanında Özge Ulusoy
Ünlü şarkıcının kızı boşandığı eşiyle aşk yaşadığını itiraf ettiÜnlü şarkıcının kızı boşandığı eşiyle aşk yaşadığını itiraf etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki aleyna tilki rap Aleyna Tilki bikini Aleyna Tilki el

En Çok Okunan Haberler

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

Ve belli oldu! 10 bin lira maaş alacaklar

Ve belli oldu! 10 bin lira maaş alacaklar

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Aleyna Tilki’den ilginç tespit!

Aleyna Tilki’den ilginç tespit!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Havuz pozuna beğeni yağdı!

Havuz pozuna beğeni yağdı!

Kaynarca'dan dekolte uyarısı geldi!

Kaynarca'dan dekolte uyarısı geldi!

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Yasaklayın şunları amaçları ne o bile belli değil. kim ki bunlar
Gençlerin ahlakını bozan bunlar işleri bu zaten ne de olsa yaptırım yok her şey serbest .
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bar Refaeli podyumda! Bir yanında Deniz Akkaya bir yanında Özge Ulusoy

Dünyaca ünlü model Antalya'da! Bir yanında Deniz Akkaya bir yanında Özge Ulusoy

Hande Ünsal boşandığı eşiyle aşk yaşadığını itiraf etti

Ünlü şarkıcının kızı boşandığı eşiyle aşk yaşadığını itiraf etti

Tülin Şahin'den beğeni toplayan hamilelik pozu: Bugün ilk defa birlikte yüzdük

Hamilelik pozu: Bugün ilk defa birlikte yüzdük

Yaşar Alptekin: İlk namaz kılmaya başladığımda...

İlk namaz kılmaya başladığımda...

Tuba Büyüküstün bu defa çizdiği resimle gündeme geldi!

Tuba Büyüküstün bu defa çizdiği resimle gündeme geldi!

Ebru Polat'tan olay açıklamalar: Sevgilim ekonomi sınıfından bilet alırsa ondan ayrılırım

Sevgilim ekonomi sınıfından bilet alırsa ondan ayrılırım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.