Aleyna Tilki fena yakalandı! İşte sürpriz aşk iddiası

Türkiye'deki kariyerini ve aile üyelerini ihmal etmemek için sık sık seyahat eden genç şarkıcı yılbaşı sonrası yeniden Amerika'ya döndü.

Aleyna Tilki, Los Angeles'ta bir yakışıklıyla dondurma yerken Türk hayranı tarafından fotoğraflandı.

Genç şarkıcının birlikte görüntülendiği yakışıklı genç ise sosyal medya fenomeni Mustafa Mert Koç çıktı.

MUSTAFA MERT KOÇ KİMDİR?

Mustafa Mert Koç, 1994 doğumlu bir sosyal medya fenomeni. Yakışıklılığı ile dikkat çeken Mustafa Mert Koç'un 1 milyona yakın takipçisi var ve fotoğrafları binlerce beğeni alıyor.

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