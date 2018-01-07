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Aleyna Tilki fena yakalandı! İşte sürpriz aşk iddiası

MAGAZİN HABERLERİ | 07.01.2018 21:06 | Son Güncelleme 9 saat önce

Aleyna Tilki bir süredir Los Angeles-İstanbul hattında bir yaşam sürüyor. Dil eğitimi almak ve kendini mesleğinde geliştirmek için Amerika'da bulunan popüler şarkıcının gönlünü yine ünlü bir isme kaptırdığı iddia edildi.

Aleyna Tilki fena yakalandı! İşte sürpriz aşk iddiası

Türkiye'deki kariyerini ve aile üyelerini ihmal etmemek için sık sık seyahat eden genç şarkıcı yılbaşı sonrası yeniden Amerika'ya döndü.

Aleyna Tilki, Los Angeles'ta bir yakışıklıyla dondurma yerken Türk hayranı tarafından fotoğraflandı.

Mustafa Mert Koç aleyna

Genç şarkıcının birlikte görüntülendiği yakışıklı genç ise sosyal medya fenomeni Mustafa Mert Koç çıktı.

MUSTAFA MERT KOÇ KİMDİR?
Mustafa Mert Koç, 1994 doğumlu bir sosyal medya fenomeni. Yakışıklılığı ile dikkat çeken Mustafa Mert Koç'un 1 milyona yakın takipçisi var ve fotoğrafları binlerce beğeni alıyor.

Mustafa Mert Koç

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Aleyna Tilki Mustafa Mert Koç

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
16 Yaşında babası yaşında sevgilisi var şimdi daha geliştirtti kendini başkası yapsaydı suç işliyor diye yerden yere vururlardı
ülke ne durumda.bunlar ne peşinde.
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