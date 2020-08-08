Aleyna Tilki hayalini gerçekleştiriyor

Genç popçu Aleyna Tilki önceki akşam Bebek'teydi. Şarkıcı, bir otelde kız arkadaşıyla buluşup boğaza karşı yemek yedi. Aleyna Tilki, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sürprizleri olduğunu söyleyen şarkıcı hayalini gerçekleştirmek üzere olduğunu söyledi. Dünya starı olmak istediğini her fırsatta dile getiren Aleyna Tilki, “Sürprizlerim var çok az kaldı ben de çok heyecanlıyım. En büyük hayalim dünya starı olmaktı onunla ilgili bir şey” dedi.

“SAĞLAM HARÇLIK TOPLADIM”

Bayramda harçlık topladığını söyleyen şarkıcı, “Bayram çok güzel geçti kurbanımı kestim. Harçlık hala alıyorum çok sağlam harçlık topladım” dedi.

