Aleyna Tilki kalçasıyla yine olay oldu

Sosyal medya hesabından paylaştığı her pozu olay yaratan şarkıcı Aleyna Tilki, son olarak yeşil takım halindeki kıyafetiyle video paylaştı. Ayna karşısında poz veren Tilki'nin kalçası ise herkesin dikkatini çekti. Aleyna'nın paylaşımına sosyal medyadan binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Genç popçu Aleyna Tilki, ayna karşısında video çekerek sosyal medya hesabından paylaştı. Birçok sosyal medya kullanıcısı ise arka arkaya fotoğraf paylaşan Aleyna Tilki'nin estetikli gibi görünen kalçasına takıldı.

Tilki'nin paylaşımını gören sosyal medya kullanıcıları, "Kalçana ne yaptırdın", "Kalçanı göstermek için video atmışsın" ve "İyi ki kalçan var" gibi yorumlar yaptı.

Yılbaşında sahneye çıkan Aleyna Tilki, kırmızı kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

