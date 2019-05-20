Aleyna Tilki, Los Angeles sokaklarında poz verdi!

Yaptığı her hakaretle gündem olan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, müzik çalışmaları yapmak için Los Angeles'a gitti.

Aleyna Tilki mini şortuyla çektirdiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.



Los Angeles sokaklarında poz veren ünlü şarkıcının paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Güzel şarkıcı Aleyna Tilki'nin paylaşımına takipçileri de sessiz kalmadı. Aleyna Tilki'nin bir takipçisi fotoğrafa, "Dünya starı Amerika'da" yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Bu kadar mükemmel olmak zorunda mısın?" yorumunu yaptı.



