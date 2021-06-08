Aleyna Tilki mini eteği ile sosyal medyayı salladı! Binlerce mesaj atıldı...

Geçtiğimiz günlerde imaj değişikliğine giderek kahkül kestiren Aleyna Tilki yeni tarzıyla epey beğeni toplamıştı. Bu kez Number One TV'nin düzenledği ödül törenine katılan Tilki, süper minisi ile yürek hoplattı. Ödül töreninden eli boş dönmeyen genç şarkıcı, sosyal medya hesabından ödül töreninden yayınladığı fotoğraflar ile sosyal medyayı salladı.

NB1 ödüllerinden eli boş dönemeyen Aleyna Tilki mini eteği ile sosyal medyayı salladı!

TV8'de yayınlanan ödül gecesine süper minisi ile katılan Aleyna Tilki, geceye şarkı ve sahne performansları damga vurdu.

Süper minisi ile yürek hoplattı Gecede ödül alan isimler arasında yer alan genç şarkıcı, giydiği siyah pileli eteği ile nefesleri kesti.

Eli boş dönemedi Ödül töreninden eli boş dönemeyen Tilki, 'yılın en iyi kadın şarkıcısı' ödülünü aldı. Konuşma yaptığı esnadaki gülüşü ile de çok konuşuldu.

Yüzlerce beğeni ve yorum yapıldı Ödül töreninden süper minili karelerini sosyal medya hesabından paylaşan Tilki'nin gönderisine kısa sürede yüzlerce beğeni ve yorum yapıldı.

İmaj değişikliği yaptı Geçtiğimiz günlerde, saçlarında imaj değişikliğine giden ünlü şarkıcı, kahkül kestirdiği pozunu bu fotoğrafı ile takipçilerinin beğenisine sundu.

Ancak 21 yaşındaki Tilki'nin yeni imajından çok odasının dağınıklığı çok konuşulmuştu.

Aleyna Tilki kimdir? Aleyna Tilki, 28 Mart 2000'de Of, Trabzonlu bir anne ve Konyalı bir babanın çocuğu olarak Konya'da dünyaya geldi. Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılmasıyla ilk kez televizyonlarda görüldü. Ağustos 2016'da Türk besteci ve aranjör Emrah Karaduman'ın "Cevapsız Çınlama" adlı parçasında vokal olarak yer aldı. Parçanın YouTube'da yayınlanan klibi 2016'da Türkiye'de en çok izlenen video klip oldu ve bir yıl içinde 480 milyondan fazla izlendi. Böylece en çok izlenen Türkçe şarkı klibi unvanını yakaladı. Şarkı ise MusicTopTR Resmî Listesi'nde 2 numaraya kadar yükseldi. Tilki, Temmuz 2017'de ilk solo parçası "Sen Olsan Bari"yi yayımladı ve Türkiye'de aynı listede 1 numara oldu.

Çıkışının ilk aylarında içkili mekânlarda sahne alması, reşit olmadığı gerekçesiyle toplumun bir kesiminin tepkisini çekti. Kasım 2016'da Diyarbakır'daki bir konseri sırasında mekâna iki el yapımı ses bombası atıldı.

Tilki, Mayıs 2019'da dünyanın en büyük müzik şirketlerinden Warner Music Group ile anlaşma imzaladı ve sonrasında Tilki'nin şirketle bir İngilizce albüm ve 4 parça yapacağını açıklandı. Bu onu bu şirketle çalışan ilk Türk şarkıcı yaptı.