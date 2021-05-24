Aleyna Tilki mini tişörtlü göbek paylaşımı sosyal medyayı salladı!

İlk olarak aranjör Emrah Karaduman ile çalışarak "Cevapsız Çınlama" ile büyük bir çıkış yapan genç şarkıcı Aleyna Tilki, yeni imajıyla gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde annesi Havva Öztel'in saçlarını pembe renge boyamasıyla çok konuşulan Tilki, annesinin ardından kendisi de saçlarında değişikliğe gitti. Tilki, kahküllü hallerini son gönderisinde "kaotik" notuyla yayınladı.

Aleyna Tilki kimdir?

Aleyna Tilki, 28 Mart 2000'de Of, Trabzonlu bir anne ve Konyalı bir babanın çocuğu olarak Konya'da dünyaya geldi. Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılmasıyla ilk kez televizyonlarda görüldü. Ağustos 2016'da Türk besteci ve aranjör Emrah Karaduman'ın "Cevapsız Çınlama" adlı parçasında vokal olarak yer aldı. Parçanın YouTube'da yayınlanan klibi 2016'da Türkiye'de en çok izlenen video klip oldu ve bir yıl içinde 480 milyondan fazla izlendi.[1][2] Böylece en çok izlenen Türkçe şarkı klibi unvanını yakaladı.[3] Şarkı ise MusicTopTR Resmî Listesi'nde 2 numaraya kadar yükseldi.[4] Tilki, Temmuz 2017'de ilk solo parçası "Sen Olsan Bari"yi yayımladı ve Türkiye'de aynı listede 1 numara oldu