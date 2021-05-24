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Aleyna Tilki mini tişörtlü göbek paylaşımı sosyal medyayı salladı!

24.05.2021 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde annesi Havva Öztel'in fiziği ve yeni saç imajıyla gündeme gelmesinin ardından bu kez de Aleyna Tilki imaj değişikliği yaptı. Tilki, yeni imajını mini tişörtlü haliyle çekindiği karelerini yayınlayarak hayranlarının beğenisine sundu. İşte Aleyna Tilki'nin yeni imajı...

İlk olarak aranjör Emrah Karaduman ile çalışarak "Cevapsız Çınlama" ile büyük bir çıkış yapan genç şarkıcı Aleyna Tilki, yeni imajıyla gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde annesi Havva Öztel'in saçlarını pembe renge boyamasıyla çok konuşulan Tilki, annesinin ardından kendisi de saçlarında değişikliğe gitti. Tilki, kahküllü hallerini son gönderisinde "kaotik" notuyla yayınladı.

Ünlü popçu Aleyna Tilki imaj değişikliğine gitti!

Geçtiğimiz günlerde Havva Öztel saç rengini değiştirmiş ve gündem olmuştu. Annesinden sonra şarkıcı Aleyna Tilki de imajını yeniledi.
21 yaşındaki geç popçu sarı saçlarına kahkül kestirmeyi tercih ederek hayranlarının beğenisine sundu.
Aleyna Tilki, yeni imajını sergilediği son gönderisinde aynı zamanda giydiği mini tişörtüyle de dikkat çekti.
Tilki, attığı fotoğraf rulosunda göbeğinin yakından çektiği görseli yayınlaması ilgi çekerken, verdiği kilolar gözlerden kaçmadı.
Ünlü popçunun kilo verdiği son halini takipçileriyle paylaştı. Tilki'ye beğeni ve yorum yağdı.
Öte yandan genç şarkıcı geçtiğimiz haftalarda Warner Music'ten İngilizce 'Retrograde' parçasını çıkarmasıyla gündeme gelmişti.

Aleyna Tilki kimdir?

Aleyna Tilki kimdir?
Aleyna Tilki, 28 Mart 2000'de Of, Trabzonlu bir anne ve Konyalı bir babanın çocuğu olarak Konya'da dünyaya geldi. Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılmasıyla ilk kez televizyonlarda görüldü. Ağustos 2016'da Türk besteci ve aranjör Emrah Karaduman'ın "Cevapsız Çınlama" adlı parçasında vokal olarak yer aldı. Parçanın YouTube'da yayınlanan klibi 2016'da Türkiye'de en çok izlenen video klip oldu ve bir yıl içinde 480 milyondan fazla izlendi.[1][2] Böylece en çok izlenen Türkçe şarkı klibi unvanını yakaladı.[3] Şarkı ise MusicTopTR Resmî Listesi'nde 2 numaraya kadar yükseldi.[4] Tilki, Temmuz 2017'de ilk solo parçası "Sen Olsan Bari"yi yayımladı ve Türkiye'de aynı listede 1 numara oldu
Tilki, Mayıs 2019'da dünyanın en büyük müzik şirketlerinden Warner Music Group ile anlaşma imzaladı ve sonrasında Tilki'nin şirketle bir İngilizce albüm ve 4 parça yapacağını açıklandı. Bu onu bu şirketle çalışan ilk Türk şarkıcı yaptı. 26 Şubat 2021 tarihinde Dua Lipa, Sarah Hudson ve Coffee'nin sözlerini yazdığı; Diplo, King Henry ve Jr. Blender'ın bestelediği "Retrograde" adlı ilk İngilizce şarkısının video klibi yayınlandı.
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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki
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