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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel kızının izinden gidiyor!

23.03.2022 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Öztel, bu defa şarkıcı kimliği ile dikkatleri çekti. 'Bergen'e Saygı' albümünde yer alan ünlü isim, "Kızım albümde yer almamı istedi" dedi.

Ünlü popçu Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel, Bergen’e Saygı albümünün ikinci serisinde yer alacak.
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Havva Öztel, geçtiğimiz günlerde stüdyoda şarkı kayıtlarını tamamlamış.

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"ŞARKICILIKTA İDDİALIYIM"

Pop Bizde’nin özel haberine göre Havva Öztel, “Kızım, bir Bergen şarkısı söylememi çok istiyordu. Ben de kızımı kırmayıp albüme dahil oldum. Bu konuda çok da iddialıyım, çok da güzel yorumladım” dedi. Öztel, geçtiğimiz günlerde kendisine gelen soru üzerine, albüm çıkmayı düşünmediğini dile getirmişti.

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SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, geçtiğimiz günlerde Instagram'dan 23 yaşında çekilmiş fotoğrafını yayınladı. Öztel paylaşımına, "23 yaş. Türk filmlerinden fırlamış gibiyim. O ince kaşlara ne demeli peki? O zaman o modaymış" notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki
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