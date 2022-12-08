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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel gelinlik giydi! "Evleniyormuşum"

08.12.2022 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel son haliyle sosyal medyada gündem olmuş ve tanınmamıştı. Göksel'e benzetilen Öztel şimdi de gelinlik giydiği bir pozu paylaştı. "Evleniyormuşum" notuyla paylaşım yapan Öztel'in klip çekimi yaptığı düşünüldü.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel gelinlik giydi! "Evleniyormuşum"

Sosyal medyadaki iç çamaşırlı pozlarıyla sık sık tartışma konusu olan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel de paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. En az kızı kadar popüler olan ve iddialı pozlarıyla dikkat çeken Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel son olarak şarkıcılığa soyunmuş ve sesinin güzelliğiyle beğeni toplamıştı.

43 yaşındaki Havva Öztel son olarak sosyal medya hesabından gelinlikli pozunu paylaştı. 'Tıpkı peri kızı' yorumları yapılan Havva Öztel'e "Evleniyor musun?" soruları da yağdı.

Ekran Alıntısı

Klip çektiği düğünülen Havva Öztel gelinlikli pozuna "Evleniyormuşum ama düğünüme beni davet etmediler" notunu düştü.

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