Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel gelinlik giydi! "Evleniyormuşum"

Sosyal medyadaki iç çamaşırlı pozlarıyla sık sık tartışma konusu olan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel de paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. En az kızı kadar popüler olan ve iddialı pozlarıyla dikkat çeken Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel son olarak şarkıcılığa soyunmuş ve sesinin güzelliğiyle beğeni toplamıştı.

43 yaşındaki Havva Öztel son olarak sosyal medya hesabından gelinlikli pozunu paylaştı. 'Tıpkı peri kızı' yorumları yapılan Havva Öztel'e "Evleniyor musun?" soruları da yağdı.

Klip çektiği düğünülen Havva Öztel gelinlikli pozuna "Evleniyormuşum ama düğünüme beni davet etmediler" notunu düştü.