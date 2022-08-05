Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'i çıldırtan mesaj! "Terbiyesiz kadın sen kimsin?"

Aleyna Tilki kadar annesi Havva Öztel de gündem olan bir isim. Hem sesiyle hem de verdiği cesur pozlarla sık sık konuşulan Havva Öztel sosyal medyayı da aktif kullanıyor. Son dönemde Aleyna Tilki'nin verdiği iç çamaşırlı pozlar gündemdeyken anne Öztel'e de bu konuda eleştiriler geliyor.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'e son gelen mesaj ise ünlü popçunun annesini biraz kızdırdı. Havva Öztel "Kızını itin köpeğin önüne attın" yorumunu görünce çıldırdı.

"TERBİYESİZ KADIN"

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel bu mesajı ifşa ederek şunları yazdı:

"Halka şarkı söylüyor ite köpeğe değil terbiyesiz kadın sen kimsin benim analığımı sorguluyorsun? Haddini bil bilmezsen bildiririm."

