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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'i çıldırtan mesaj! "Terbiyesiz kadın sen kimsin?"

05.08.2022 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Verdiği iç çamaşırlı pozlarla son günlerde eleştirilerin odağında olan Aleyna Tilki'nin annesine de bazı yorumlar geliyor. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel son olarak bir takipçisinden gelen mesajı görünce çıldırdı. Mesajı ifşa eden Havva Öztel "Sen kimsin benim analığı sorguluyorsun?" diyerek isyan etti. İşte o mesaj ve detaylar...

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'i çıldırtan mesaj! "Terbiyesiz kadın sen kimsin?"

Aleyna Tilki kadar annesi Havva Öztel de gündem olan bir isim. Hem sesiyle hem de verdiği cesur pozlarla sık sık konuşulan Havva Öztel sosyal medyayı da aktif kullanıyor. Son dönemde Aleyna Tilki'nin verdiği iç çamaşırlı pozlar gündemdeyken anne Öztel'e de bu konuda eleştiriler geliyor.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'e son gelen mesaj ise ünlü popçunun annesini biraz kızdırdı. Havva Öztel "Kızını itin köpeğin önüne attın" yorumunu görünce çıldırdı.

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"TERBİYESİZ KADIN"

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel bu mesajı ifşa ederek şunları yazdı:

Aleyna Tilki iç çamaşırlı poz paylaşmıştı! Aleyna Tilki iç çamaşırlı poz paylaşmıştı! "Son fotomu ‘muhafazakarlık’ adı altında eleştirenler..."

"Halka şarkı söylüyor ite köpeğe değil terbiyesiz kadın sen kimsin benim analığımı sorguluyorsun? Haddini bil bilmezsen bildiririm."

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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki
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