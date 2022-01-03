Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel reklam tekliflerine ise göz kırptı

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel en az kızı kadar popüler bir isim. Sosyal medyada kızından daha iddialı olan Öztel zaman zaman cesur tercihleriyle zaman zaman da açıklamalarıyla dikkat çekiyor.

Anne Havva Öztel son olarak takipçilerinden gelen bazı soruları yanıtladı. Aleyna Tilki'nin annesi "Dizi oyuncularından daha güzelsin. Teklif alıyor musun?" sorusuna da yanıt verdi.

Havva Öztel bu soruya verdiği yanıtta "Tabii ki teklifler geliyor ama bu sektör benim çok tercih ettiğim bir sektör değil düşünmüyorum ama reklamlarda beni görebilirsiniz. Annelik duruşuma zarar vermeyecek şekilde görebilirsiniz" dedi.

