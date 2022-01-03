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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel reklam tekliflerine ise göz kırptı

03.01.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aleyna Tilki'nin kendisi kadar gündeme gelen annesi Havva Öztel takipçilerinin sorularını yanıtladı. Anne Havva Öztel kendisine oyunculuk teklifleri geldiğini ancak ilgilenmediğini söylerken reklam tekliflerine ise göz kırptı.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel en az kızı kadar popüler bir isim. Sosyal medyada kızından daha iddialı olan Öztel zaman zaman cesur tercihleriyle zaman zaman da açıklamalarıyla dikkat çekiyor.

Anne Havva Öztel son olarak takipçilerinden gelen bazı soruları yanıtladı. Aleyna Tilki'nin annesi "Dizi oyuncularından daha güzelsin. Teklif alıyor musun?" sorusuna da yanıt verdi.

Bircan Bali, Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’e ateş püskürdü! &quot;Ülkede bu kadar sapkınlık varken...&quot;Bircan Bali, Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’e ateş püskürdü! "Ülkede bu kadar sapkınlık varken..."

Havva Öztel bu soruya verdiği yanıtta "Tabii ki teklifler geliyor ama bu sektör benim çok tercih ettiğim bir sektör değil düşünmüyorum ama reklamlarda beni görebilirsiniz. Annelik duruşuma zarar vermeyecek şekilde görebilirsiniz" dedi.

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Aleyna Tilki
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