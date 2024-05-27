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  4. Otelde sır ölüm! 19 yaşındaki kız 5. kattan düştü: Üzerinde sadece etek vardı

Otelde sır ölüm! 19 yaşındaki kız 5. kattan düştü: Üzerinde sadece etek vardı

27.05.2024 15:27
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Niğde'de dün meydana gelen sır ölümde yeni gelişme yaşandı. Eğlence merkezinde çalışan 19 yaşındaki İlknur Özaslan bir otelin 5. katından aşağı düştü. Talihsiz kadının üzerinde sadece etek olduğu belirtilirken düşmeden önce aynı odada olan kız arkadaşı Merve A. gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Otelde sır ölüm! 19 yaşındaki kız 5. kattan düştü: Üzerinde sadece etek vardı

Niğde'de kaldığı otelin 5'inci katının penceresinden düşen İlknur Özaslan'ın (19) ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan arkadaşı Merve A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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SIR ÖLÜM

Olay, dün sabah saatlerinde El Hacı Mahmut Caddesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Otelin 5'inci katındaki odada kalan ve kentteki bir eğlence merkezinde çalışan İlknur Özaslan, bilinmeyen bir nedenle pencereden düştü.

ÜZERİNDE SADECE ETEK VARDI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, üzerinde sadece etek olan Özaslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze morga kaldırılırken, Özaslan'ın düşmeden önce odada, aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşı Merve A. ile tartıştığı iddia edildi.

SERBEST BIRAKILDI

Merve A. gözaltına alınırken, cenaze işlemleri sonrası İstanbul'a gönderildi. Merve A. da emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Merve A. işlemleri sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)
Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Niğde otel
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