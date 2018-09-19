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Aleyna Tilki'nin babasına icra şoku!

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.09.2018 14:22 | Son Güncelleme

Emrah Karaduman ile yaşadığı küslükle şu sıralar gündemde olan Aleyna Tilki'nin babası zor günler geçiriyor. Baba Tilki'nin evine icra takibi başlatıldı

Aleyna Tilki'nin babasına icra şoku!

Aleyna Tilki'nin babası Mehmet Tilki'nin kredi borçları nedeniyle evine icra takibi başlatıldı.

Mehmet Tilki'nin 2015 yılından kalan 15 bin TL borcu, faiziyle birlikte 25 bin TL'ye yükseldi. İlerleyen günlerde haciz memurlarının, icra için Mehmet Tilki'nin evine gideceği öğrenildi.

'BABASI İLE UZUN SÜREDİR GÖRÜŞMÜYOR' İDDİASI

Milliyet'in haberine göre; boşanma sürecinin ardından Aleyna Tilki, babası ile uzun süredir görüşmüyor. Geçtiğimiz mart ayında Aleyna Tilki, yurtdışı konserine götürmek için babasına business class uçak bileti almış, ancak daha sonra bu bileti ekonomi sınıfına çevirmişti.

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18 yaşındaki popçunun annesi Havva Öztel ile babası Mehmet Tilki, geçtiğimiz ocak ayında anlaşmalı olarak boşanmıştı.

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Aleyna Tilki'nin babası Aleyna Tilki

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bu kadar para kazanıyorlar 3.5 bin ödeyemiyorlar.. paranın helali yok ozaman
@erogluerkan 16 yaşındayken falan kızını piyasaya atıp üzernden para kazanmak isteyen baba bu kardeş kızının halide ortada
sıfata bak çay demle.vermemiştir
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