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Aleyna Tilki'nin dudaklarına ne oldu?

01.01.2021 16:48 | Son Güncelleme:
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Aleyna Tilki'nin dudaklarına ne oldu?

Exxen'de yer alan 'İşte Bu Benim Masalım' dizisinden başrol oynayan genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin dudakları sosyal medyanın gündeminde.

'O Ses Türkiye Yılbaşı Özel' programında sahneye çıkan Aleyna Tilki yine estetik iddialarıyla adından söz ettiriyor.

'Survivor 2020' şampiyonu Cemal Can Canseven ile kamera karşısına geçtiği yeni projesinde liseli bir kızı canlandıran Aleyna Tilki, 'estetik' haberi ile gündeme geldi.

Yüzünde estetik olmadığını savunan şarkıcının, dört yıl önceki görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.

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Aradaki farkı göstermek için sosyal medya kullanıcıları Tilki'nin 'Cevapsız Çınlama' şarkısıyla çıkış yaptığı 2016 yılındaki fotoğraflarını yan yana getirdi.

Aleyna Tilki, o günlerde 16 yaşındaydı. Yüzünde de hiçbir estetik müdahale yoktu. Şimdilerde 20 yaşında olan ünlü şarkıcının, dudak ve yanaklarında dolgu olduğu iddia edildi.


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Okuyucu Yorumları 4 yorum
ee ana baba çocukalrını böyle başı boş bırakınca olacağı bu daha kötüleride olur da
o ses türkiye yılbaşı programında türkçe şarkı söyledi ama inanın nakarata gelinceye kadar hiç bişey anlamadım. şişme dudakları şarkı söylemesini engelliyor ama farkında değil. nerede o ilk zamanlar söylediği gesi bağları. yazık ediyor sesine...
Çocuk kısa boylu olursa adını değiştirip hikaye koysunlar.

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