Aleyna Tilki'nin dudaklarına ne oldu?

'O Ses Türkiye Yılbaşı Özel' programında sahneye çıkan Aleyna Tilki yine estetik iddialarıyla adından söz ettiriyor.

'Survivor 2020' şampiyonu Cemal Can Canseven ile kamera karşısına geçtiği yeni projesinde liseli bir kızı canlandıran Aleyna Tilki, 'estetik' haberi ile gündeme geldi.

Yüzünde estetik olmadığını savunan şarkıcının, dört yıl önceki görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.

Aradaki farkı göstermek için sosyal medya kullanıcıları Tilki'nin 'Cevapsız Çınlama' şarkısıyla çıkış yaptığı 2016 yılındaki fotoğraflarını yan yana getirdi.

Aleyna Tilki, o günlerde 16 yaşındaydı. Yüzünde de hiçbir estetik müdahale yoktu. Şimdilerde 20 yaşında olan ünlü şarkıcının, dudak ve yanaklarında dolgu olduğu iddia edildi.



