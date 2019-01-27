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Aleyna Tilki'nin 'ilk gün izlenme rekoru'nu elinden alan Reynman olay oldu

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ÜNLÜLER  | 27.01.2019 11:38 | Son Güncelleme

Çektiği vine videolarıyla adını duyuran sosyal medya fenomeni Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, yayınladığı 'Derdim Olsun' şarkısıyla Aleyna Tilki'nin 'İlk gün izlenme rakamı' rekorunu elinden aldı.

Aleyna Tilki'nin 'ilk gün izlenme rekoru'nu elinden alan Reynman olay oldu

Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, dün yayınladığı hip hop tarzındaki 'Derdim Olsun' klibiyle saatler içinde izlenme rekoru kırdı.

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Bugüne kadar Aleyna Tilki'nin elinde bulunan 'ilk gün izlenme rakamı' rekoru, 6 milyon izlenmeyi geçen Reynmen'e geçti.

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Yusuf Aktaş, kırılan rekor üzerine Instagram hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine böyle teşekkür etti.

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PEKİ KİMDİR BU REYNMEN?

1995, İstanbul doğumlu kendisi. Aslen Sivaslı. Radyo ve Televizyon Programcılığı öğrencisi.

Bu kadar ünlü ve popüler olmasının nedenine gelecek olursak; Scorp!

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Bu genç isim Scorp'ta çektiği videolar sayesinde adını duyurmayı başardı ve şu anda bütün sosyal medya hesaplarında binlerce takipçisi var.

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Komik videolarıyla olay olan Reynmen şimdilerde ise Aleyna Tilki'nin rekorunu elinden almasıyla gündemde...


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reynmen Aleyna Tilki derdim olsun yusuf aktaş

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