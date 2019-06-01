MAGAZİN

Aleyna Tilki'nin kafasını Amerika karıştırdı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.06.2019 13:00 | Son Güncelleme

Yeni müzik çalışmaları için bir süredir Amerika'da bulunan şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabı üzerinden kendisine has bir paylaşımda bulundu.

Aleyna Tilki'nin kafasını Amerika karıştırdı!

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve bir süredir son çıktığı Amerika seyahatine dair paylaşımlarda bulunan Aleyna Tilki, instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımlarla yaşadığı kafa karışıklığını gün yüzüne serdi. Amerika’daki işlerini bir süre için bitiren ve Türkiye’ye dönüş yolculuğu öncesinde paylaşımlarda bulunan Tilki, bir yandan Amerika’yı özlemeyeceğini ve yeniden dönmek istemediğini söylerken bir sonraki paylaşımında ise yeniden gelmesi gerektiğinin altını çiziyor.

İşte Aleyna Tilki’nin kafa karışıklığını ortaya koyan o paylaşımlar:

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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki instagram Amerika

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