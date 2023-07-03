Aleyna Tilki'nin kardeşi Ayça Tilki'nin klibi tepki çekti! "Sorun benim klibim değil..."

Yetenek Sizsiniz yarışmasıyla tanınan ve milyonlar tarafından sevilen popçu Aleyna Tilki'nin annesi ve kardeşi de oldukça popüler. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık tepki çeken şarkıcının annesinden sonra kardeşi de şarkı söyledi.

Ayça Tilki'nin Gönlüme Göre Ver şarkısının klibi eleştiri aldı. Bir süre önce annesiyle eğitimi için yurt dışına yerleşen Tilki gelen eleştirilere isyan etti.

EBEVEYNLERE SERT ÇIKTI

Ayça Tilki paylaşımında "Klibimin içeriğinden dolayı epey eleştiri almışım 'bunları çocuklar izliyor' tarzında fakat sorun benim kliBim değil sayın ebeveynler. Çocuğunuzla ilgilenmeye uğraşmayıp ellerine tutuşturduğunuz cihazları da kontrollü kullandırtmalısınız ya da doğru düzgün çocuklarınızla ilgilenmelisiniz. Benim klibime benzer milyonlarca korku, gerilim ve aksiyon filmi var" dedi.

Ayça Tilki'ye annesi Havva Öztel de alkış emojileriyle destek verdi.



