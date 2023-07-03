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Aleyna Tilki'nin kardeşi Ayça Tilki'nin klibi tepki çekti! "Sorun benim klibim değil..."

03.07.2023 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aleyna Tilki'nin annesinden sonra kardeşi Ayça Tilki de şarkıcılığa soyundu. 17 yaşındaki genç kızın "Gönlüme göre ver" şarkısı ve klibi tepki çekti. Aleyna Tilki'nin kardeşi Ayça Tilki ise sosyal medyadan tepkilere isyan etti.

Yetenek Sizsiniz yarışmasıyla tanınan ve milyonlar tarafından sevilen popçu Aleyna Tilki'nin annesi ve kardeşi de oldukça popüler. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık tepki çeken şarkıcının annesinden sonra kardeşi de şarkı söyledi.

Ayça Tilki'nin Gönlüme Göre Ver şarkısının klibi eleştiri aldı. Bir süre önce annesiyle eğitimi için yurt dışına yerleşen Tilki gelen eleştirilere isyan etti.

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EBEVEYNLERE SERT ÇIKTI

Ayça Tilki paylaşımında "Klibimin içeriğinden dolayı epey eleştiri almışım 'bunları çocuklar izliyor' tarzında fakat sorun benim kliBim değil sayın ebeveynler. Çocuğunuzla ilgilenmeye uğraşmayıp ellerine tutuşturduğunuz cihazları da kontrollü kullandırtmalısınız ya da doğru düzgün çocuklarınızla ilgilenmelisiniz. Benim klibime benzer milyonlarca korku, gerilim ve aksiyon filmi var" dedi.

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Ayça Tilki'ye annesi Havva Öztel de alkış emojileriyle destek verdi.

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Aleyna Tilki Ayça Tilki anne yaşında

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