Aleyna Tilki'nin kirası annesini çileden çıkardı

Aleyna Tilki eğitimine devam etmek amacıyla Amerika’ya gitmişti.

Yakın bir aile dostlarının yanına yerleşen Tilki nihayet kendini ev kiraladı. Pop yıldızı ünlülerin de oturduğu West Hollywood bölgesinden aylık kirası 4 bin dolar olan (23 bin TL) bir daire kiraladı. Annesi Havva Özel buna şiddetle karşı çıktı.

Kızına “Bu rakam bizim için çok fazla. Geleceğini düşünmek zorundasın. Derhal daha ekomonik bir eve geç” diye talimat verdi. Ancak Aleyna annesini dinlemedi.

Bir ayda 4 kez sahneye çıkan Aleyna konser başına 60 bin TL alıyor. Son reklam filminden de 1 milyon TL kazanmıştı. (Magazingastesi)

