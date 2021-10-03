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Aleyna Tilki'nin Londra'da ödediği kira gündem oldu

03.10.2021 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genç yaşta elde ettiği şöhret sayesinde milyonlarca kişi tarafından tanınan Aleyna Tilki, yurt dışına uçtu. “İki senedir zor bir dönem geçiriyorum" diyen Tilki'nin Londra'da eşyalı evi için ödediği kira ücreti dikkat çekti.

Aleyna Tilki'nin Londra'da ödediği kira gündem oldu

“İki senedir zor bir dönem geçiriyorum" diyen Aleyna Tilki'yi annesi Havva Öztel yurt dışına uğurlamıştı. Aleyna Tilki, müzik kariyerinde düşüşe geçtiği iddialarına sosyal medya hesabından “Pek bir şey üretmedim, ürettiysem de zorlanarak ürettim. Aleyna geri dönecek, söz" demişti.

Şarkıcı bu sözlerinden sonra kısa bir ara vereceğini belirterek sevenlerine veda etmiş ve Londra'ya gitmişti. Bir süre Londra'da yaşayacak olan Aleyna Tilki Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Tilki'nin Londra pozlarına 80 binden fazla beğeni geldi.

Müzik çalışmaları için Londra’ya yerleşen ve bir süre orada kalacak olan Aleyna Tilki'nin, eşyalı tuttuğu ev için aylık 3 bin Sterlin ( 36 bin TL) kira ödediği iddia edildi.

Dilini geliştirmek ve müzik dünyasının Avrupa başkentinde zaman geçirmek isteyen Tilki, boş zamanlarını da konser ile tiyatro oyunları izleyerek geçirecek.

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Aleyna Tilki
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