Aleyna Tilki'nin Londra'da ödediği kira gündem oldu

“İki senedir zor bir dönem geçiriyorum" diyen Aleyna Tilki'yi annesi Havva Öztel yurt dışına uğurlamıştı. Aleyna Tilki, müzik kariyerinde düşüşe geçtiği iddialarına sosyal medya hesabından “Pek bir şey üretmedim, ürettiysem de zorlanarak ürettim. Aleyna geri dönecek, söz" demişti.

Şarkıcı bu sözlerinden sonra kısa bir ara vereceğini belirterek sevenlerine veda etmiş ve Londra'ya gitmişti. Bir süre Londra'da yaşayacak olan Aleyna Tilki Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Tilki'nin Londra pozlarına 80 binden fazla beğeni geldi.

Müzik çalışmaları için Londra’ya yerleşen ve bir süre orada kalacak olan Aleyna Tilki'nin, eşyalı tuttuğu ev için aylık 3 bin Sterlin ( 36 bin TL) kira ödediği iddia edildi.

Dilini geliştirmek ve müzik dünyasının Avrupa başkentinde zaman geçirmek isteyen Tilki, boş zamanlarını da konser ile tiyatro oyunları izleyerek geçirecek.



