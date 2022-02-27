Aleyna Tilki'nin saplantılı hayranıyla başı dertte! Soruşturma, uzlaştırmaya gönderildi

Aleyna Tilki'nin saplantılı hayranıyla başı dertteydi. Oturduğu siteye gelerek ünlü şarkıcı ve ailesini korkutan kişi Aleyna Tilki'nin ikametgahına, iş yerine, bulunduğu yerlere 500 metreden fazla yaklaşmama' şeklinde adli kontrol şartlarıyla serbest bırakılmıştı.

Tilki'nin şikayeti üzerine 'Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçundan gözaltına alınan Muhammed Erkam A. ile ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, uzlaştırma kapsamında olan 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan yürütüldüğü için, yasal zorunluluk gereği Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi.

Uzlaştırmacının görüşmeleri sonucu, Aleyna Tilki ve şüpheli Muhammed Erkam A. arasında bir uzlaşma sağlanırsa, kamu davası açılmayacak.

Tilki uzlaşmak istemediğini bildirirse şüpheli Muhammed Erkam A. 'Nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal' suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Aleyna Tilki daha önceki açıklamalarında bu kişinin ceza alması için elinden geleni yapacağını söylemişti.



