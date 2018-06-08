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Aleyna Tilki'nin son klibi 'Yalnız Çiçek'i kaç kişi izledi?

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.06.2018 12:04 | Son Güncelleme

Aleyna Tilki'nin yeni şarkısı Yalnız Çiçek'e çektiği klip YouTube üzerinden yayınlandı ve büyük ilgiyle karşılandı. Yalnız Çiçek tıklanma rekorları giriyor

Aleyna Tilki'nin son klibi 'Yalnız Çiçek'i kaç kişi izledi?

Aleyna Tilki son şarkısıyla yine listeleri salladı.

Aleyna Tilki'nin yeni şarkısı Yalnız Çiçek'e çektiği klip YouTube üzerinden yayınlandı ve büyük ilgiyle karşılandı.

Söz ve müziği Yıldız Tilbe'ye ait olan parçaya çektiği yeni klip ile ilk defa yönetmenlik koltuğuna oturarak yaz mevsimine hızlı bir giriş yapan Tilki'nin klibi, YouTube'da 2 günde içerisinde 14 milyonu aşkın izlenme rakamına ulaştı.

Aleyna Tilki'nin ilk yönetmenlik denemesinde DJ Emrah Karaduman oynuyor.

Karaduman, klibin teaser'ını Instagram hesabından, "Bizimki tutturdu 'Sen de oynayacaksın klipte. Seni kaçırıcam' diye. Olmayan oyunculuğum ile bu güzel senaryonun hakkını vermeye gayret ettim. 'Yalnız Çiçek' klip yayında, umarım seversiniz" notuyla paylaştı.


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