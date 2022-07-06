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Aleyna Tilki'nin sütyensiz paylaşımı olay oldu! "Bazen kedi olmak istersin"

06.07.2022 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yayınladığı İngilizce şarkıyla olay olan ve mini şortlu paylaşımıyla yorum yağmuruna tutulan ünlü isim, bu kez sütyensiz pozuyla sosyal medyayı salladı.

Aleyna Tilki'nin sütyensiz paylaşımı olay oldu! "Bazen kedi olmak istersin"

"Take it or leave it" ve 'Diamonds' şarkılarıyla çok konuşulan Aleyna Tilki, kliplerinde yer alan açık sahneler için pek çok eleştiri almıştı. Daha önce göğüslerine çanta takarak paylaşım yapan Tilki, bu kez sütyensiz pozuyla olay oldu.

ALEYNA TİLKİ'NİN SÜTYENSİZ PAYLAŞIMI OLAY OLDU!

Geçtiğimiz günlerde yayınladığı 'Diamonds' klibinde giydiği file çorap ile çok konuşulan Aleyna Tilki, son olarak direk dansı yaparken çekildiği pozlarıyla sosyal medyayı sallamıştı.

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Pembe kıyafeti ve mini şortuyla dikkat çeken genç şarkıcı, takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutulmuştu.

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Tilki, bu kez sütyensiz olarak çekildiği beyaz croplu fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Genç ismin dilini çıkararak poz vermesi de dikkat çekti.

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TAKİPÇİLERDEN YORUM YAĞDI

Tilki, birkaç fotoğrafla yaptığı toplu paylaşımına takipçilerinden yine yorum yağdı.

"BAZEN KEDİ OLMAK İSTERSİN"

Paylaşımın sonuna kedi ile olan bir fotoğrafını ekleyen genç şarkıcıya bir takipçisi "Bazen kedi olmak istersin" yorumunda bulundu.

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Aleyna Tilki
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