Aleyna Tilki'nin tarzı Işın Karaca'yı rahatsız etti! "Giyin" tavsiyesi

Aleyna Tilki’nin "Sahnelere çıkmam engelleniyor. Prodüktörümü kasap bıçağıyla ortadan ikiye böldüler. Gözümün önünde adamın bacağı koptu. Beni çöp gibi sahneye çıkarttılar" sözleri gündeme gelmişti.

Uzun süre sonra Kıbrıs'ta sahne alan ve süper minisiyle yine adından söz ettiren Aleyna Tilki yine Işın Karaca'nın hedefindeydi.

Ünlü şarkıcı, basın mensuplarının "Aleyna Tilki'ye bir tavsiye vermek isteseniz, o ne olurdu?" şeklindeki sorusuna, "Giyin" yanıtını verdi.

Sosyal medyada bu tavsiyeden sonra Karaca'ya tepki yağdı. Işın Karaca'ya "Seni neden ilgilendiriyor?", "Sana ne", "Kaç yaşında kadın ne ayıp", "Sen de soyun" yorumları yağdı.







