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Aleyna Tilki'nin tarzı Işın Karaca'yı rahatsız etti! "Giyin" tavsiyesi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
04.02.2024 08:18 | Son Güncelleme:
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Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sahnelere çıkışının engellendiğini duyurmuştu. Bu açıklamalar kadar genç şarkıcının tarzı da gündeme geliyor. İddialı seçimleriyle adından söz ettiren Aleyna Tilki'ye Işın Karaca'dan tavsiye gecikmedi.

Aleyna Tilki'nin tarzı Işın Karaca'yı rahatsız etti! "Giyin" tavsiyesi

Aleyna Tilki’nin "Sahnelere çıkmam engelleniyor. Prodüktörümü kasap bıçağıyla ortadan ikiye böldüler. Gözümün önünde adamın bacağı koptu. Beni çöp gibi sahneye çıkarttılar" sözleri gündeme gelmişti.

Uzun süre sonra Kıbrıs'ta sahne alan ve süper minisiyle yine adından söz ettiren Aleyna Tilki yine Işın Karaca'nın hedefindeydi.

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Ünlü şarkıcı, basın mensuplarının "Aleyna Tilki'ye bir tavsiye vermek isteseniz, o ne olurdu?" şeklindeki sorusuna, "Giyin" yanıtını verdi.

Sosyal medyada bu tavsiyeden sonra Karaca'ya tepki yağdı. Işın Karaca'ya "Seni neden ilgilendiriyor?", "Sana ne", "Kaç yaşında kadın ne ayıp", "Sen de soyun" yorumları yağdı.


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