Fiyatı düştü! Jabra Elite 10 Kablosuz Kulaklık Günün Fırsatları kapsamında indirimde

"Kesinlikle Jabra'nın en iyi kulaklığı. Ses kalitesi oldukça geliştirilmiş, tizler biraz yüksek ve ne yazık ki ince ayar yapamıyorsunuz, çünkü grafik eq bu tizlere inemiyor. Telefon görüşmesi şimdiye kadar kullandığım en iyisi, karşı taraf sesimi çok net anlıyor, üstelik metro da bile problem yaşamadım. Elimdeki Elite 7 Active bu konuda çok sorunlu bir modeldi. Anc en iyilerden biri, Sony Xm4 ile aynı düzeyde diyebilirim, fark varsa da ayırt edilemez. Kulaklıklar biraz tuhaf ama comply tw200 C köpük ile uyumlu ve biraz daha iyi izolasyon sağladı. Tek eksiği sesimi algılayıp müziğin duraklamasını sağlamamak oldu. Ayrıca Amazon bu kulaklığı çok uygun satıyor. Teşekkürler Jabra, teşekkürler Amazon."