HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Fiyatı düştü! Jabra Elite 10 Kablosuz Kulaklık Günün Fırsatları kapsamında indirimde

Fiyatı düştü! Jabra Elite 10 Kablosuz Kulaklık Günün Fırsatları kapsamında indirimde

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
31.01.2024 18:06 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir kulaklıkta aradığınız her özelliği sunan Jabra Elite 10, Günün Fırsatları kapsamında avantajlı fiyatıyla satışta! Sınırlı bir süre için geçerli olan bu fırsatı kaçırmak istemiyorsanız, Jabra Elite 10'un özelliklerini ve kullanıcı yorumlarını bir araya getirdiğimiz içeriğimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Fiyatı düştü! Jabra Elite 10 Kablosuz Kulaklık Günün Fırsatları kapsamında indirimde

Kulaklık seçimi yaparken hafiflik, rahatlık ve kaliteli ses deneyimi hemen hemen herkesin ilk dikkat ettiği hususlar arasında yer alıyor. İstiyoruz ki satın alacağımız kulaklık; kaliteli, net, temiz ve yüksek ses performasına sahip olsun, kulağımıza tam otursun, uzun süreli kullanımda rahatsız etmesin, dayanıklı ve uzun ömürlü olsun... Hal böyle olunca, genellikle kendini kanıtlamış, kullanıcı kitlesi geniş olan kulaklıklara yöneliyoruz. Siz de eşsiz bir ses deneyimini konforla buluşturan, kullanıcı dostu bir kulaklık arayışındaysanız Jabra Elite 10'daki indirime bayılacaksınız! Kısa süreliğine Günün Fırsatları kapsamında indirimde olan ürünü sizin için inceledik. İşte detaylar!

Kulağınızda yokmuşcasına hafif ve rahat: Jabra Elite 10 Kablosuz Kulaklık

Adsız tasarım - 2024-01-31T171105.857

  • Maksimum rahatlık için kulak içi basıncı gideren devrim niteliğindeki Jabra ComfortFit teknolojisi ile tüm gün kulağınızda yokmuşcasına rahat hissettiren Jabra Elite 10 Kablosuz Kulaklık, kristal netliğinde ses sunar.

  • Kulaklık ağırlığı 5,7 gram olup son derece hafiftir.

  • Jabra Geliştirilmiş Aktif Gürültü Önleme (ANC) arka plandaki gürültüleri engeller, çevrenizdeki sesleri duymak için HearThrough özelliğine geçiş yapmanızı sağlar.

  • Yüksek kaliteli 6 mikrofonuyla her yerde net aramalar sunar.

  • Dolby tarafından zenginleştirilmiş uzamsal ses özelliğine sahiptir.

  • Her bir kulaklık 6 saate kadar, şarj birimi ile 27 saate kadar batarya ömrü ve hızlı şarj sağlar.

  • Kulaklıkları, Google Fast Pair aracılığıyla Android cihazınızla ve Swift Pair aracılığıyla bilgisayarınızla eşleştirebilirsiniz.

  • Spotify Tap Çalma özelliğiyle şarkılarınızı dinlerken veya hareket halindeyken yardım almak için Google Assistant'ı kullanabilirsiniz.

  • Kutusundan 1 adet Jabra Elite 10 Active, şarj birimi, 4 adet EarGel, USB-C ve USB-A kablosu, garanti belgesi ve uyarı kartı çıkar.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kesinlikle Jabra'nın en iyi kulaklığı. Ses kalitesi oldukça geliştirilmiş, tizler biraz yüksek ve ne yazık ki ince ayar yapamıyorsunuz, çünkü grafik eq bu tizlere inemiyor. Telefon görüşmesi şimdiye kadar kullandığım en iyisi, karşı taraf sesimi çok net anlıyor, üstelik metro da bile problem yaşamadım. Elimdeki Elite 7 Active bu konuda çok sorunlu bir modeldi. Anc en iyilerden biri, Sony Xm4 ile aynı düzeyde diyebilirim, fark varsa da ayırt edilemez. Kulaklıklar biraz tuhaf ama comply tw200 C köpük ile uyumlu ve biraz daha iyi izolasyon sağladı. Tek eksiği sesimi algılayıp müziğin duraklamasını sağlamamak oldu. Ayrıca Amazon bu kulaklığı çok uygun satıyor. Teşekkürler Jabra, teşekkürler Amazon."

  • "2 yıl kadar Jabra Elite 4 Active kullandım. Ürün kullanım amacına göre ağırlıklı telefon görüşmesi, toplantılar amacıyla uzun süreli kulağımda duracağı için kulak içi girmeyen bu modeli tercih ettim. Ses kalitesi görüşmelerde ve toplantılarda çok başarılı. Müzik dinleyen birisi değilim ancak müziklerde tiz biraz daha yoğun hissediliyor, maksimum düzeyde dinlemelerde biraz daha ses yükseltme isteyebiliyorsunuz. ANC aktif olduğunda dış seslerin izolasyonu çok başarılı. Bayan kulaklarında yapısı gereği oturmuyor, Active model bu konuda daha başarılı. Amazon Prime ile gece 03.00 civarlarına sipariş geçtim, akşam 20 gibi ürün teslim edildi. Ürün ilandaki gibi, paketleme ile alakalı bir sıkıntı yoktu."
Ürünü İncele

Bu içerik 31 Ocak 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

 Klasik tasarımı spor rahatlığıyla buluşturan Camper botta kaçırılmayacak fırsat

Klasik tasarımı spor rahatlığıyla buluşturan Camper botta kaçırılmayacak fırsat

 Çok satanlarda birinci! Teknoloji severlerin favorisi JBL Go3 günün fırsat ürünü

Çok satanlarda birinci! Teknoloji severlerin favorisi JBL Go3 günün fırsat ürünü

 Akıllı bileklikte hangisi: Xiaomi, Huawei? Sizin için inceledik

Akıllı bileklikte hangisi: Xiaomi, Huawei? Sizin için inceledik

 Uzun pil ömrü, ergonomik tasarım... Bose kulaklıkta indirim devam ediyor

Uzun pil ömrü, ergonomik tasarım... Bose kulaklıkta indirim devam ediyor

 O bir klasik! Stanley termostaki indirim devam ediyor, bu fırsatı kaçırmayın

O bir klasik! Stanley termostaki indirim devam ediyor, bu fırsatı kaçırmayın

 Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar indirimde

Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar indirimde

 Kışın üşüme derdine son! İndirimdeki outdoor montları sizin için seçtik

Kışın üşüme derdine son! İndirimdeki outdoor montları sizin için seçtik

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.


Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
jabra jabra bluetooth kulaklık jabra kulaklık
İş birliği İçerikleri
Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Kokunuzla zamana meydan okuyun! En klasik kokular burada

Kokunuzla zamana meydan okuyun! En klasik kokular burada

Çok satanlarda birinci sırada! Kışın favori montunuz olacak

Çok satanlarda birinci sırada! Kışın favori montunuz olacak

Klasik tasarımı spor rahatlığıyla buluşturan Camper botta kaçırılmayacak fırsat

Klasik tasarımı spor rahatlığıyla buluşturan Camper botta kaçırılmayacak fırsat

Akıllı bileklikte hangisi: Xiaomi, Huawei? Sizin için inceledik

Akıllı bileklikte hangisi: Xiaomi, Huawei? Sizin için inceledik

Kalite ve stilin buluşması! Şıklık ve rahatlık sunan Ecco ayakkabılar

Kalite ve stilin buluşması! Şıklık ve rahatlık sunan Ecco ayakkabılar

Tümünü Gör
Kalite ve stilin buluşması! Şıklık ve rahatlık sunan Ecco ayakkabılar

Kalite ve stilin buluşması! Şıklık ve rahatlık sunan Ecco ayakkabılar

Kullanıcı dostu, işlevsel! İşte çok satan elektronik mutfak ürünleri

Kullanıcı dostu, işlevsel! İşte çok satan elektronik mutfak ürünleri

Kışı hem sıcacık hem de tarz geçirin! Bu Adidas montlara bayılacaksınız

Kışı hem sıcacık hem de tarz geçirin! Bu Adidas montlara bayılacaksınız

Attığınız her adımda Columbia kalitesini hissedeceğiniz ayakkabılar

Attığınız her adımda Columbia kalitesini hissedeceğiniz ayakkabılar

Columbia'dan Jack Wolfskin'e outdoor ayakkabılar indirimde

Columbia'dan Jack Wolfskin'e outdoor ayakkabılar indirimde

O bir klasik! Stanley termostaki indirim devam ediyor, bu fırsatı kaçırmayın

O bir klasik! Stanley termostaki indirim devam ediyor, bu fırsatı kaçırmayın

Tümünü Gör
O bir klasik! Stanley termostaki indirim devam ediyor, bu fırsatı kaçırmayın

O bir klasik! Stanley termostaki indirim devam ediyor, bu fırsatı kaçırmayın

Teknolojik ürünler, pratik gereçler... BİM Aktüel Kataloğu indirimli ürünleri burada

Teknolojik ürünler, pratik gereçler... BİM Aktüel Kataloğu indirimli ürünleri burada

Son zamanların en çok satan ürünlerini bir araya getirdik

Son zamanların en çok satan ürünlerini bir araya getirdik

A101'e gelen uygun fiyatlı JBL kulaklığı sizin için inceledik

A101'e gelen uygun fiyatlı JBL kulaklığı sizin için inceledik

Ayaklarınızı sıcacık tutacak, su geçirmez, indirimdeki Columbia ayakkabı ile tanışın

Ayaklarınızı sıcacık tutacak, su geçirmez, indirimdeki Columbia ayakkabı ile tanışın

A101'e çekme karavan geliyor! Haftanın A101 Aldın Aldın Kataloğu burada

A101'e çekme karavan geliyor! Haftanın A101 Aldın Aldın Kataloğu burada

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Çok satanlarda birinci sırada! Kışın favori montunuz olacak

Çok satanlarda birinci sırada! Kışın favori montunuz olacak

Klasik tasarımı spor rahatlığıyla buluşturan Camper botta kaçırılmayacak fırsat

Klasik tasarımı spor rahatlığıyla buluşturan Camper botta kaçırılmayacak fırsat

Columbia'dan Jack Wolfskin'e outdoor ayakkabılar indirimde

Columbia'dan Jack Wolfskin'e outdoor ayakkabılar indirimde

O bir klasik! Stanley termostaki indirim devam ediyor, bu fırsatı kaçırmayın

O bir klasik! Stanley termostaki indirim devam ediyor, bu fırsatı kaçırmayın

Teknolojik ürünler, pratik gereçler... BİM Aktüel Kataloğu indirimli ürünleri burada

Teknolojik ürünler, pratik gereçler... BİM Aktüel Kataloğu indirimli ürünleri burada

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Fiyatı 1299 TL'ye düştü! Çok satan JBL Go3 Bluetooth Hoparlör indirimde

Çok satanlarda birinci! Teknoloji severlerin favorisi JBL Go3 günün fırsat ürünü

İkisi de çok satanlarda zirvede! Xiaomi mi yoksa Huawei mi? 1500 TL altı akıllı bileklik arayanlar için inceledik

Akıllı bileklikte hangisi: Xiaomi, Huawei? Sizin için inceledik

Dikkat çekti! 2 dakika 35 saniyede 104 milyon doları aşan satış

Dikkat çekti! 2 dakika 35 saniyede 104 milyon doları aşan satış

Sosyal medyada trend topic oldu! Uyarı geldi: Bu tuzağa dikkat!

Sosyal medyada trend topic oldu! Uyarı geldi: Bu tuzağa dikkat!

İki hafta sonra Dünya'da ilk oraya inecek! Alper Gezeravcı'ya gelen soru dikkat çekti

Dünya'da ilk oraya inecek! Gezeravcı'ya ilginç soru

Bakan Kacır, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile görüştü

Bakan Kacır, astronot Gezeravcı ile görüştü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.