Fiyatı düştü! Jabra Elite 10 Kablosuz Kulaklık Günün Fırsatları kapsamında indirimde

Kulaklık seçimi yaparken hafiflik, rahatlık ve kaliteli ses deneyimi hemen hemen herkesin ilk dikkat ettiği hususlar arasında yer alıyor. İstiyoruz ki satın alacağımız kulaklık; kaliteli, net, temiz ve yüksek ses performasına sahip olsun, kulağımıza tam otursun, uzun süreli kullanımda rahatsız etmesin, dayanıklı ve uzun ömürlü olsun... Hal böyle olunca, genellikle kendini kanıtlamış, kullanıcı kitlesi geniş olan kulaklıklara yöneliyoruz. Siz de eşsiz bir ses deneyimini konforla buluşturan, kullanıcı dostu bir kulaklık arayışındaysanız Jabra Elite 10'daki indirime bayılacaksınız! Kısa süreliğine Günün Fırsatları kapsamında indirimde olan ürünü sizin için inceledik. İşte detaylar!
Maksimum rahatlık için kulak içi basıncı gideren devrim niteliğindeki Jabra ComfortFit teknolojisi ile tüm gün kulağınızda yokmuşcasına rahat hissettiren Jabra Elite 10 Kablosuz Kulaklık, kristal netliğinde ses sunar.
Kulaklık ağırlığı 5,7 gram olup son derece hafiftir.
Jabra Geliştirilmiş Aktif Gürültü Önleme (ANC) arka plandaki gürültüleri engeller, çevrenizdeki sesleri duymak için HearThrough özelliğine geçiş yapmanızı sağlar.
Yüksek kaliteli 6 mikrofonuyla her yerde net aramalar sunar.
Dolby tarafından zenginleştirilmiş uzamsal ses özelliğine sahiptir.
Her bir kulaklık 6 saate kadar, şarj birimi ile 27 saate kadar batarya ömrü ve hızlı şarj sağlar.
Kulaklıkları, Google Fast Pair aracılığıyla Android cihazınızla ve Swift Pair aracılığıyla bilgisayarınızla eşleştirebilirsiniz.
Spotify Tap Çalma özelliğiyle şarkılarınızı dinlerken veya hareket halindeyken yardım almak için Google Assistant'ı kullanabilirsiniz.
Kullanıcılar ne diyor?
"Kesinlikle Jabra'nın en iyi kulaklığı. Ses kalitesi oldukça geliştirilmiş, tizler biraz yüksek ve ne yazık ki ince ayar yapamıyorsunuz, çünkü grafik eq bu tizlere inemiyor. Telefon görüşmesi şimdiye kadar kullandığım en iyisi, karşı taraf sesimi çok net anlıyor, üstelik metro da bile problem yaşamadım. Elimdeki Elite 7 Active bu konuda çok sorunlu bir modeldi. Anc en iyilerden biri, Sony Xm4 ile aynı düzeyde diyebilirim, fark varsa da ayırt edilemez. Kulaklıklar biraz tuhaf ama comply tw200 C köpük ile uyumlu ve biraz daha iyi izolasyon sağladı. Tek eksiği sesimi algılayıp müziğin duraklamasını sağlamamak oldu. Ayrıca Amazon bu kulaklığı çok uygun satıyor. Teşekkürler Jabra, teşekkürler Amazon."
Bu içerik 31 Ocak 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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