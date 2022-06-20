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Aleyna Tilki'nin üzümlü yatak pozu olay oldu! "Aleyna galerini çok merak ediyoruz"

20.06.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Yayınladığı İngilizce şarkılarının klibinde yer alan sahnelerle izleyicilerden pek çok eleştiri alan Tilki, önceki günlerde yaptığı derin dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyaya olay olmuştu. Tilki, bu defa paylaştığı bir yatak pozuyla sosyal medyayı salladı.

Aleyna Tilki'nin üzümlü yatak pozu olay oldu! "Aleyna galerini çok merak ediyoruz"

Geçtiğimiz günlerde "Take it or leave it" isimli şarkısıyla gündem olan Aleyna Tilki, son olarak 'Diamonds' şarkısıyla konuşulmuştu. İngilizce parçasına çektiği klipte yer alan açık sahneler için pek çok eleştiri alan isim, göğüslerine çanta takarak çekildiği fotoğrafıyla da olay olmuştu. Tilki'den yine çok konuşulacak bir paylaşım geldi.

ALEYNA TİLKİ'NİN ÜZÜMLÜ YATAK PAYLAŞIMI OLAY OLDU!

Son olarak yeni yayınlanan 'Diamonds' klibinde de file çorap giydiği görülen Aleyna Tilki, pek çok olumlu ve olumsuz yorum almıştı.

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Tilki, geçtiğimiz günlerde de göbeği açık ve bol kıyafetiyle verdiği pozla konuşulmuştu. Şarkıcı, annesiyle çekildiği pozu "Havva çok komiksin" notuyla paylaşmıştı.

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Genç şarkıcı, bu kez yatakta çekildiği bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

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"GALERİNİ ÇOK MERAK EDİYORUZ"

Takipçileri ise ünlü şarkıcıya "Çok güzelsin" "Aleyna galerini çok merak ediyoruz" gibi yorumlarda bulundu.

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"YATAKTA ÜZÜM NE ARIYOR?"

Bir takipçinin ise "Yatakta üzüm ne arıyor?" diye sorması dikkat çekti.

"ŞARKI MI ÇIKARMIŞ, DON REKLAMI MI?"

Geçtiğimiz günlerde yine bir takipçi Aleyna'nın eski zamanlarındaki gibi sesiyle gündeme gelmediğine vurgu yapmış ve genç şarkıcının paylaşımına "Daha önceki sesiyle gündem olan Aleyna babayı istiyoruz" yorumunda bulunmuştu. Takipçilerden biri ise "Şarkı mı çıkarmış? yoksa don reklamı mı?" yorumunda bulunarak dikkat çekmişti.

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Aleyna Tilki
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