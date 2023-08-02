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  4. Aleyna Tilki’nin zombi tarzı olay oldu! "Elbiseni kim yedi"

Aleyna Tilki’nin zombi tarzı olay oldu! "Elbiseni kim yedi"

02.08.2023 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü popçu Aleyna Tilki çıkardığı şarkıların yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem oluyor. Tilki en son paylaştığı pozlardaki tarzıyla sosyal medyayı adeta ikiye böldü. Ünlü ismin 'zombi' tarzına yorum yağdı.

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aleyna Tilki sosyal medya hesabındaki paylaşımıyla gündem oldu. Instagram hesabından paylşaım yapan Tilki'nin tarzı adeta yorum yağmuruna tutuldu.

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23 yaşındaki ünlü şarkıcı dekolteli elbisesiyle paylaştığı pozlarına "Çok korktunuz haklısınız zombiyim" notunu düştü.

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Aleyna Tilki'nin bazı takipçileri olumlu yorum yaparken bazı takipçileri ise şarkıcıyı eleştirdi.

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Ünlü ismin paylaşımına "Elbiseni kim yedi", "Avatar gibi", "Yalnız çok tarz", "Barbie Aleyna", "Elbiseyi köpek balıkları yemiş" yorumları yapıldı.

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Tilki'nin paylaşımına Serel Yereli ise "Asla bitmeyen vampir günlükleri" yorumunu yaptı.

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