Aleyna Tilki, Reynmen'e meydan okudu!

Aleyna Tilki,önceki akşam Nişantaşı'ndaki bir restoran çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"450 MİLYON DİNLENMEYE ULAŞABİLECEK Mİ?"

Genç şarkıcı, gazetecilerin "Reynmen'ın rekorunuzu elinizden almasına ne diyorsunuz" sorusuna şaşırtan bir yorumda bulundu. Tilki, "Evet rekor kırmış çok başarılı bir şey bu, tebrik ederim. Rap müziğin yeni bir trend olduğunu ve pop müziğinin daha az ciddiye alındığını hepimiz biliyoruz. Çocuk farklı bir şey yapmış doğal olarak da dinleniyor ama günlük dinlenme rekoru kırdı! 450 milyon dinlenmeye ulaşabilecek mi onu bilmiyorum" açıklamasıyla şaşırttı.

