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Aleyna Tilki "Rezillik ya" diyerek kendiyle dalga geçti

04.06.2021 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aleyna Tilki geçtiğimiz gün sağlık kliniği çıkışında görüntülendi. Sık sık tansiyonunun düştüğünü söyleyen Aleyna Tilki "Gençliğin enerjisini fazlasını tükettiğim için hastalandım" dedi.

Aleyna Tilki "Rezillik ya" diyerek kendiyle dalga geçti

Aleyna Tilki önceki gün Nişantaşı'ndaki bir sağlık kliniğinden çıkarken objektiflere yansıdı. Kontrol için merkeze geldiğini, tansiyonuyla ilgili bir sorunun olduğunu ve bu nedenle koluna tansiyon holter cihazı takıldığını anlatan Aleyna Tilki, “Tansiyonumu ölçüyorlar çok çalıştığım için hep hasta oluyorum, kendime iyi bakamıyorum herhalde" dedi.

Ekran Alıntısı

Tilki açıklamasında "Arada böyle doktora kontrol yaptırıyorum ‘Niye tansiyonum düştü?’ diye. Beni yaşlı sanacaklar öyle değil, gençliğin enerjisini fazlasını tükettiğim için hastalandım. Her şey tertemiz çıktı. Kolumda yaşlı babaanne gibi şey tansiyon aleti var. Rezillik ya valla” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
tansiyon Aleyna Tilki
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