MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aleyna Tilki şarkısını beğenmeyenlere yanıt verdi

Aleyna Tilki şarkısını beğenmeyenlere yanıt verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2020 16:42 | Son Güncelleme

Genç popçu Aleyna Tilki, yeni çıkardığı 'Yalan' şarkısına yapılan eleştirilere, "Benim vizyonum farklı" diyerek yanıt verdi.

Aleyna Tilki şarkısını beğenmeyenlere yanıt verdi

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde müzikseverlerin beğenisine sunduğu 'Yalan' şarkısına yapılan olumsuz eleştirilerle ilgili 2. Sayfa programına konuştu. "Beni vizyonu olanlar anladı" diyen Tilki, o sözlerine şu ifadelerle açıklık getirdi:

"İnsanın sözü müziği de kendisine ait olunca bir tane gelen güzel yorum bile çok güzel oluyor. Ben şarkımdan çok memnunum. Çok güzel gidiyor her şey... Tam istediğim kitleye hitap ettim. Üstüne üstünlük genele de hitap ettim. Ama konular çarpıtılmış "Genel o zaman kalitesiz miydi?" diye. Hayır, sadece ben farklı bir vizyondan bahsettim. Vizyon farkından bahsettim.

"BENİM VİZYONUM FARKLI"

Benim vizyonum farklı, herkesin vizyonu farklı. Genelin vizyonu benzerdir ama bazıları daha çok okumuştur, daha çok sanat izlemiştir, daha çok film izlemiştir. O yüzden böyle olunca vizyon da gelişir ya, daha çok ülke gezmiştir. Bu tarz tipler başka bir tabaka oluyor, daha kültürlü oluyorlar daha vizyonlu oluyorlar onlar beni bu şarkıda daha kolay anlarlar."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKoronavirüs sonrası vatandaş soluğu marketlerde aldı!Koronavirüs sonrası vatandaş soluğu marketlerde aldı!
'Virüs hızla yayılıyor. Böyle giderse...''Virüs hızla yayılıyor. Böyle giderse...'
Yıl 1992! Tanıyabildiniz mi? Yıl 1992! Tanıyabildiniz mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki, Aleyna Tilki yalan,

En Çok Okunan Haberler

Okullardaki tüm sosyal etkinlikler iptal edildi

Okullardaki tüm sosyal etkinlikler iptal edildi

Bakan Akar açıkladı! TSK'da koronavirüs önlemi

Bakan Akar açıkladı! TSK'da koronavirüs önlemi

Bakan Koca'dan koronavirüs ile ilgili yeni paylaşım

Bakan Koca'dan koronavirüs ile ilgili yeni paylaşım

Askerlik sınavında gerçeği öğrendi! Hayatı bir anda alt üst oldu

Askerlik sınavında gerçeği öğrendi! Hayatı bir anda alt üst oldu

Para dolu arabayı sosyal medyada paylaştılar!

Para dolu arabayı sosyal medyada paylaştılar!

Koronavirüs tedavisinde flaş gelişme! Süre bile verdiler

Koronavirüs tedavisinde flaş gelişme! Süre bile verdiler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Yasin durmuyor! 'Evrim öp bir kere...'

Yasin durmuyor! 'Evrim öp bir kere...'

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Öfke saçtı! 'Terbiyesiz, şarlatan! Kalbini çamaşır suyuyla yıka'

Öfke saçtı! 'Terbiyesiz, şarlatan! Kalbini çamaşır suyuyla yıka'

Hande Erçel'in ablasından emzirme pozu

Hande Erçel'in ablasından emzirme pozu

Okuyucu Yorumları 1 yorum
hangi vizyon
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dilan Çiçek Deniz'le Metin Akdülger aşk mı yaşıyor?

Dilan Çiçek Deniz'le Metin Akdülger aşk mı yaşıyor?

Chiara Ferragni: Virüs hızla yayılıyor

'Virüs hızla yayılıyor. Böyle giderse...'

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'den küvet pozu! Beğeni yağdı

Küvet pozunu paylaştı! Yorum yağdı

Özge Ulusoy'dan sert uyarı: Cahillik yapmayalım...

Özge Ulusoy'dan sert uyarı: Cahillik yapmayalım...

O görüntüdeki kişi Ece Erken mi? Aldatılan eşten olay paylaşım

Aldatılan eşten olay paylaşım! Görüntüdeki Ece Erken mi?

Müjdat Gezen dava açmıştı! AYM, Akit'in 'p.z.venk' sözünü eleştiri saydı

AYM, Akit'in 'p.z.venk' sözünü eleştiri saydı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.