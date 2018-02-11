MAGAZİN

Aleyna Tilki silikon için gün sayıyor

MAGAZİN HABERLERİ | 11.02.2018 10:12 | Son Güncelleme

Sık sık estetik yaptırdığı konusunda haberleri çıkan Aleyna Tilki yine bir estetik dedikodusu ile gündemde

Aleyna Tilki silikon için gün sayıyor

Genç şarkıcı Aleyna Tilki hakkında yeni bir iddia var. Aleyna Tilki dil eğitimi için dört aydır Amerika-Los Angeles'taydı.

YİNE GELECEĞİM

Posta'nın haberine göre; geçenlerde reklam çekimi için 10 günlüğüne İstanbul'a geldi. İddialara göre, Nişantaşı'ndaki ünlü bir plastik cerraha gitmiş. Memelerine silikon yaptırmak isteyen Aleyna’ya doktor, “Reşit değilsin yapamam” demiş.

Aleyna da, “28 Mart’ta 18 yaşına gireceğim. Reşit olunca tekrar geleceğim. Bu ameliyatı yaptıracağım" demiş.

Aleyna'nın dudaklarına da dolgu yaptırdığı iddia edilmişti.

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Aleyna Tilki aleyna tilki estetik

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