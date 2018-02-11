Aleyna Tilki silikon için gün sayıyor

Genç şarkıcı Aleyna Tilki hakkında yeni bir iddia var. Aleyna Tilki dil eğitimi için dört aydır Amerika-Los Angeles'taydı.

YİNE GELECEĞİM

Posta'nın haberine göre; geçenlerde reklam çekimi için 10 günlüğüne İstanbul'a geldi. İddialara göre, Nişantaşı'ndaki ünlü bir plastik cerraha gitmiş. Memelerine silikon yaptırmak isteyen Aleyna’ya doktor, “Reşit değilsin yapamam” demiş.

Aleyna da, “28 Mart’ta 18 yaşına gireceğim. Reşit olunca tekrar geleceğim. Bu ameliyatı yaptıracağım" demiş.

Aleyna'nın dudaklarına da dolgu yaptırdığı iddia edilmişti.

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