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Aleyna Tilki sokağa çıkamayacak!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2020 09:08 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla, 20 yaş altına sokağa çıkma yasağının getirilmesi genç popçu Aleyna Tilki'yi de etkiledi.

Aleyna Tilki sokağa çıkamayacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde gerçekleştirdiği açıklamada, yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Erdoğan, yeni kısıtlamalar kapsamında 20 yaş altı gençlerin ve çocukların sokağa çıkmasını yasakladıklarını duyurdu.

Bu karar doğrultusunda 28 Mart 2000 doğumlu olan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki de yasak kalkana kadar sokağa çıkamayacak.

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Tilki dışında genç oyuncular Emir Berke Zincidi, Kübra Süzgün ve Beren Gökyıldız ve Müslüm filmindeki performansıyla beğeni toplayan Şahin Kendirci de yasağa takılan isimler arasında.

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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki, yasak,

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