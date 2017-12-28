Aleyna Tilki söyledi Şeyma Subaşı dans etti

Acun Ilıcalı, 'O Ses Türkiye' çekimden bazı anları Instagram hesabından paylaşıyor.. Sosyal medyada yayılan görüntüler büyük ilgi görüyor. Programa komedyen Cem Yılmaz ile teknik direktör Yılmaz Vural, oyuncu Ozan Güven ile Yıldız Tilbe'nin düetleri damga vurdu.

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Cenk Tosun da O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı için sahneye çıkarak şarkı söyledi.

Beşiktaşlı taraftarlar golcü oyuncunun sahnedeki performansını merak etmeye başladı.

ALEYNA VE ŞEYMA'NIN DANSI

O Ses Türkiye’de Acun Ilıcalı, genç şarkıcı Aleyna Tilki’nin de yılbaşı gecesi yer alacağını duyurmuştu. Ardından Aleyna'nın, 'Sen Olsan Bari' şarkısını seslendirdiği görüntüleri sızdı.

Görüntülerde Aleyna şarkısını söylerken Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma'nın dans ettiği de görülüyor.