Aleyna Tilki tartışmanın fitilini ateşledi! "Kız isteme olayı çok saçma" dedi ve ekledi

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündemine gelen 21 yaşındaki şarkıcı Aleyna paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Kız isteme merasimini çok saçma bulduğunu dile getiren ünlü şarkıcı, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Aleyna Tilki, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kız isteme olayı çok saçma. Ne münasebet mal ister gibi, kızınızı oğluma verir misiniz falan filan ya iğrenç. İnsan gibi 'Evleneceğiz, rızanız var mı?' de olsun bitsin" ifadelerini kullandı.

Kız isteme olayı çok saçma ???? Ne münasebet mal ister gibi kızı oğluma verir misiniz falan filan yaaaaaaaaa irennnç.

İnsan gibi evlencez rızanız var mı de olsun bitsin :D — Aleyna Tilki (@aleynatilki) March 21, 2022

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Aleyna Tilki'nin gönderisi takipçilerini ikiye böldü. Kimi kullanıcılar ünlü şarkıcı ile aynı görüşte olduğunu dile getirirken, kimisi ise, "Örf, adet' diye bir şey var!" sözleriyle Tilki'ye tepki gösterdi.

Genç şarkıcı ardından, "Zaman kavramı bile toplumları yönetmek için ortaya atılmış bir yalan. Günümüz ilişki kalıpları bile insanlığı yönetmek ve düşünce özgürlüğünden alıkoymak için yaratılmış, gerçekten gerçekleşmesi imkansız olan yalanlardır... 'Bağlar' demiyorum, 'İlişki kalıpları’ diyorum ve de bence günümüz ilişki kalıpları gerçekçi bağlar kurmamıza tamamen engel oluyor" mesajını yayınladı.



