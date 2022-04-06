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Aleyna Tilki'ya kabusu yaşatmıştı! Baltalı sapık jiletli tellerden atlayıp...

06.04.2022 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saplantılı hayranı yüzünden zor zamanlar geçiren 22 yaşındaki Aleyna Tilki'nin açtığı davada şaşırtan detaylar ortaya çıktı. Ünlü şarkıcının yaşadığı sitenin jiletli tellerinden atlayıp ikametinin önüne kadar giden ve balta içerikli korkunç mesajlarıyla huzur kaçıran takıntılı hayran Muhammed Erkam A. serbest kalsa da hakkında dava açılmasından kurtulamadı. Takıntılı hayranın, "Konut dokunulmazlığını ihlal etme", "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçlarından 4 yıla kadar hapsi istendi.

Aleyna Tilki'ya kabusu yaşatmıştı! Baltalı sapık jiletli tellerden atlayıp...

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki ve annesi Havva Öztel'in kabusu yaşadığı olay 29 Aralık 2021 günü İstanbul Üsküdar'da meydana geldi. Aleyna Tilki'nin ailesiyle yaşadığı siteye jiletli tellerden atlayıp giren ve taciz mesajlarıyla huzur kaçıran saplantılı hayran Muhammed Erkam A. ünlü şarkıcının şikayeti üzerine gözaltına alındı.

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JİLETLİ TELLERDEN ATLAYIP...

Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre; tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen takıntılı hayran, dövüş sporuyla ilgilendiğini belirterek başladığı savunmasında, Aleyna Tilki'nin yaşadığı evi internetten öğrendiğini söyledi. Gece saatlerinde Tilki'yi görmek için jiletli tellerden atlayıp siteye girdiğini anlatan Muhammed Erkam A., "Daireyi bulamadım, komşunun ziline bastım. Bir bayan çıktı ve ona Aleyna Tilki'ye geldiğimi söyleyince yerini gösterdi. Zaten evinin karşısıymış. Sonra ziline bastım, kimse açmadı" dedi.

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"SADECE HAYRANIYIM" SAVUNMASINA 500 METRE KARARI

Daha sonra komşunun sesini duyduğunu söyleyen saplantılı hayran, "Güvenliği arayıp 'tekin birisi değil' diyordu. Kaçamadım. Aleyna Tilkiyi bekledim o arada uykuya kalmışım. Sonra polisle birlikte güvenlik geldi. Aleyna Tilki'yi ise karakolda geçerken gördüm. Ben sadece onun hayranıyım bu amaçla orada bulundum" dedi. Muhammed Erkam A., genç şarkıcının ikametgahına, iş yerine, bulunduğu yerlere 500 metreden fazla yaklaşmamasına ve yurt dışı çıkışının yasaklanmasına karar verilerek serbest bırakıldı.

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BALTALI TAKINTILIYA 4 YILA KADAR HAPİS

Huzur bırakmayan hatta "baltayla evine geleceğim" mesajları atan hayranının serbest kalmasının ardından sosyal medyada kararı eleştiren Aleyna Tilki ve annesi Havva Öztel şikayetçi oldu.

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Savcılık da soruşturmayı tamamladı. Muhammed Erkam A.'nın ünlü şarkıcının evine daha önce de gelip baktığını hatta krokisini çıkardığını belirleyen savcılık, şüphelinin, Tilki'nin evini bildiği için 3 kez çiçek gönderdiğini de kaydetti. Tarafların uzlaşamadığı da anlatılan iddianamede saplantılı hayran için "Konut dokunulmazlığını ihlal etme", "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçlarından 4 yıla kadar hapsi talep edildi. Şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki
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