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Skandal görüntü: Melen Çayı’na vidanjörle çamurlu su döktüler! Valilikten personele soruşturma, belediyeye para cezası

14.05.2024 12:59
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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde kaydedilen skandal bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Belediyeye ait vidanjörle İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan Melen Çayı’na çamurlu su döküldü. O anlar cep telefonuyla görüntülenirken, Valilik konuyla ilgili harekete geçti. İlçe belediyesine idari para cezası uygulandı, çamurlu su döken personellerle ilgili ise soruşturma başlatıldı. İşte detaylar...

Skandal görüntü: Melen Çayı’na vidanjörle çamurlu su döktüler! Valilikten personele soruşturma, belediyeye para cezası

Gölyaka Belediyesi’ne ait vidanjörden İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan Melen Çayı’na 23 Nisan’da çamurlu su boşaltıldığı anlar Melen Çayı kenarında bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayda alındı, görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Çaya çamurlu su döken, belediye personelleri hakkında idari soruşturma başlatıldı. Gölyaka Belediyesi'ne de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından para cezası uygulandı.

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VALİLİK: SÜREÇ HASSASİYETLE TAKİP EDİLMEKTEDİR

Düzce Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, sürecin hassasiyetle takip edildiği belirtilerek şu ifadeler yer aldı:

“İlimizde Gölyaka Belediyesi’ne ait vidanjörün Melen Çayı’na atık su boşalttığı yönünde sosyal medya mecralarında çıkan haberler üzerine o tarihte il emniyet ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz birimlerince konu hakkında derhal inceleme başlatılmıştır. Yapılan incelemede 23 Nisan 2024 Salı Günü Melen Çayı'na su boşaltan aracın, Gölyaka Belediyesi’ne ait olduğu ve belediye kademesinde bulunan bakım kanalında biriken çamurlu suların çekilerek, Melen Çayı'na boşaltıldığı anlaşılmıştır. Uygun olmayan şekilde çamurlu suyun Melen Çayı'na boşaltılmasına sebep olan ilgili belediyeye 2872 sayılı Çevre Kanununun 20'nci maddesi gereğince idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca sorumlular hakkında idari soruşturma devam etmekte olup, süreç hassasiyetle takip edilmektedir.”

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(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Düzce Gölyaka belediye melen çayı
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