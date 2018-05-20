Aleyna Tilki'ye gelen cinsel içerikli yorumlar babasını kızdırıyor

18 yaşına giren şarkıcı Aleyna Tilki, şöhret merdivenlerini hızla tırmanmaya devam ederken, paylaşımları ve yaptıklarıyla da magazin gündemini belirliyor.

Yetenek Sizsiniz programında söylediği şarkıyla ünlenen Tilki, Instagram hesabında sık sık paylaşım yapıyor.

Yaptığı her paylaşım binlerce beğeni alan Tilki’ye takipçilerinin yazdığı yorumlar da dikkat çekiyor. Ancak öğrenilenlere göre Tilki’ye yapılan küfür ve cinsel içerikli yorumlar hem Tilki’yi hem de ailesini aşırı derecede rahatsız etmeye başlamış.

Ancak bir popüler figür olarak sosyal medya kullanıcısı olmanın zorunluluğunu çok iyi bilen Tilki, şimdiye kadar bu tip yorumlara bir önlem alamadı.

Özellikle Tilki’nin babası Mehmet Bey’in kızına yönelik küfürlü ve cinsel içerikli paylaşımlardan çok rahatsız olduğu da öğrenildi. (Sözcü)

