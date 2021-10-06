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Aleyna Tilki yeni klibi için uçak kapattı

06.10.2021 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aleyna Tilki, peş peşe yaşadığı hayal kırıklıkları sonrasında Real Love adlı parçasıyla gündeme iddialı bir giriş yapmayı hedefliyor. Geçtiğimiz günlerde Londra’ya giden genç şarkıcı, dünyaca ünlü DJ ve Prodüktör Dillon Francis’le güçlerini birleştirdi. Aleyna Tilki, yeni şarkısının klibini sosyal medya sayfasından yayınladı. Aleyna Tilki’nin klipte dans ettiği anlar sosyal medyada beğeni topladı.

Aleyna Tilki, bu sefer Real Love şarkısı ile şansını denemeye hazırlanıyor. Sen Olsan Bari şarkısıyla dünya çapında bir başarı yakalayan Aleyna Tilki, aynı başarıyı geçtiğimiz günlerde çıkardığı Retrograde şarkısıyla yakalayamadı.

ALEYNA TİLKİ, LONDRA’YA UÇTU

Aleyna Tilki, geçtiğimiz haftalarda ise, “2 senedir zor bir dönem geçiriyorum. O yüzden pek bir şey üretemedim” açıklamasını yaparak 4 ay boyunca Londra’da kalacağını ve yeni çalışmalar yapacağının sinyalini vermişti.

REAL LOVE İLE GERİ DÖNÜYOR

Dünya çapında üç büyük müzik şirketin biri olan Warner Music'le bir albüm ve 4 single yapmak üzere anlaşan Aleyna Tilki , Amerikalı dünyaca ünlü müzisyen Dillon Francis’in yeni çıkan “Happy Machine” albümünde söylediği ‘Real Love’ şarkısının yayınlanmasıyla gündemin ilk sıralarına oturdu.

Dilon Francis’in geçtiğimiz haftalarda Beyond Wonderland festivali sahnesinde seyirci ile paylaştığı ve o geceden beri dünyanın her yerinden birçok müzikseverin merakla beklediği 'Real Love' adlı şarkı Aleyna Tilki’nin adını yurt dışında duyurduğu şarkısı oldu.

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KLİP, ESKİŞEHİR’DE ÇEKİLDİ

'Real Love’ın Amerika'da ve Aleyna Tilki‘nin isteği üzerine Eskişehir Sivrihisar Havacılık Merkezi’nde, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma uçakların arasında 14 saatte çekilen, nefes kesici görüntüler ve dans koreografileri ile dolu video klibini Amerikalı yönetmen Jake Wagner çekti.

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Aleyna Tilki Instagram
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