Aleyna Tilki yine olay olmayı başardı: Kıro

Aleyna Tilki, önceki gün Kuruçeşme’de kuaförden çıkarken görüntülendi. Bakım yaptıran genç popçu, çıkışta basın mensuplarının karşısına geçti. Aleyna Tilki, kameraları görünce “Size bir sürprizim var. Nerede olduğunu söylemeyeceğim ama ona hazırlanıyorum şu an.” dedi.

“AŞIRI LÜKS OLUNCA BANA KIRO GELİYOR”

Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde “lüks beraberinde kıroluk getirir” demiş ve yine gündeme damgasını vurmuştu. Tilki, konuyla ilgili “Aşırı çok, her şey lüks olunca bana kıro geliyor” dedi.

Genç popçu, muhabirlerin “Siz lüks yaşıyor musunuz?” sorusuna ise “Tabi ki de lüksümüz var dünyaya göre sahip olduğumuz ama fazlasını ve aşırısını çok fazla buluyorum. Biraz özgür olmak lazım” diyerek yanıt verdi. (Uçankuş)

