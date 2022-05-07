Ali Baba ve 7 Cüceler filminin konusu, televizyon yayın akışında yer alması sebebiyle günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Komedi türündeki film, Netflix'te de yer almaktadır. Peki Ali Baba ve 7 Cüceler filminin konusu ne? Ali Baba ve 7 Cüceler filminin oyuncuları kimler? Nerede çekildi? Filme ilişkin ayrıntılar haberimizde.
Ali Baba ve 7 Cüceler filminin konusu şu şekildedir:
Ali Şenay ve kayınbiraderi İlber, bahçe süsü olarak cüceler tasarlayıp satan iki "iş adamıdır." İç pazardaki girişimlerinde başarısız olup, Şenay Cüccaciye markası atında kurumsallaşıp yurt dışına açılmak isteyen ikili, soluğu Sofya'da düzenlenen bir bahçe fuarında alırlar. Tamamen tesadüf bir yanlış anlaşılma sonucu büyük mafya lideri Boris Mancov'un adamlarına bulaşan Şenay ve İlber, kendilerini kedi-fare oyununu andıran bir insan avının göbeğinde bulurlar! Karşılarına çıkan Tayanç Pakça, Veronika ve Kenan Memedov gibi nev-i şahsına münhasır karakterlerle maceraları da renklenecektir.
Cem Yılmaz - Ali Şenay - Boris Mancov
Irina Ivkina - Veronika
Çetin Altay - İlber
Zafer Algöz - Kenan Memedov
Can Yılmaz - İsmail Bey
Bahtiyar Engin
Fevzi Gökçe - Sadık
Yosi Mizrahi - Tayanç
Yavor Baharov - Headhunter
Ali Baba ve 7 Cüceler filmininin çekimlerinin bir kısmı ülkemizde tamamlanırken, diğer bir kısmı ise Bulgaristan'da gerçekleşmiştir.
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