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Ali Baba ve 7 Cüceler filminin konusu ne? Ali Baba ve 7 Cüceler filminin oyuncuları kimler? Nerede çekildi?

07.05.2022 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ali Baba ve 7 Cüceler filminin konusu 7 Mayıs 2022 Cumartesi günü televizyon yayın akışında yer alması sebebiyle merak konusu oldu. Cem Yılmaz'ın senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği film 2015 yılında vizyona girdi. Vatandaşlar, Ali Baba ve 7 Cüceler filminin konusu ne? Ali Baba ve 7 Cüceler filminin oyuncuları kimler? Nerede çekildi? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte filme ilişkin bilgiler...

Ali Baba ve 7 Cüceler filminin konusu ne? Ali Baba ve 7 Cüceler filminin oyuncuları kimler? Nerede çekildi?

Ali Baba ve 7 Cüceler filminin konusu, televizyon yayın akışında yer alması sebebiyle günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Komedi türündeki film, Netflix'te de yer almaktadır. Peki Ali Baba ve 7 Cüceler filminin konusu ne? Ali Baba ve 7 Cüceler filminin oyuncuları kimler? Nerede çekildi? Filme ilişkin ayrıntılar haberimizde.

ALİ BABA VE 7 CÜCELER FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Ali Baba ve 7 Cüceler filminin konusu şu şekildedir:

Ali Şenay ve kayınbiraderi İlber, bahçe süsü olarak cüceler tasarlayıp satan iki "iş adamıdır." İç pazardaki girişimlerinde başarısız olup, Şenay Cüccaciye markası atında kurumsallaşıp yurt dışına açılmak isteyen ikili, soluğu Sofya'da düzenlenen bir bahçe fuarında alırlar. Tamamen tesadüf bir yanlış anlaşılma sonucu büyük mafya lideri Boris Mancov'un adamlarına bulaşan Şenay ve İlber, kendilerini kedi-fare oyununu andıran bir insan avının göbeğinde bulurlar! Karşılarına çıkan Tayanç Pakça, Veronika ve Kenan Memedov gibi nev-i şahsına münhasır karakterlerle maceraları da renklenecektir.

ALİ BABA VE 7 CÜCELER FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Cem Yılmaz - Ali Şenay - Boris Mancov

Irina Ivkina - Veronika

Çetin Altay - İlber

Zafer Algöz - Kenan Memedov

Can Yılmaz - İsmail Bey

Bahtiyar Engin

Fevzi Gökçe - Sadık

Yosi Mizrahi - Tayanç

Yavor Baharov - Headhunter

ALİ BABA VE 7 CÜCELER FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Ali Baba ve 7 Cüceler filmininin çekimlerinin bir kısmı ülkemizde tamamlanırken, diğer bir kısmı ise Bulgaristan'da gerçekleşmiştir.

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Cem Yılmaz
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