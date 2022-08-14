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Ali Biçim 75 yaşındaki takipçisiyle dudak dudağa! Oyunu kaybedince olanlar oldu

14.08.2022 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ali Biçim, takipçileriyle taş, kağıt, makas oyunu oynadı. Mesut Can Tomay, YouTube'da yayınlanan videoda Ali Biçim'in oyunu kazanması halinde takipçilerinin onu öpebileceğini ya da acı shot içeceklerini söyledi. Tomay, Ali Biçim kaybederse takipçilerinin ona ya tokat atacağını ya da acı shot içmek durumunda kalacaklarını sözlerine ekledi. Oyunu kazanan 75 yaşındaki takipçisi Ali Biçimi dudağından öptü. İşte YouTube'da olay olan o anlar...

Ali Biçim 75 yaşındaki takipçisiyle dudak dudağa! Oyunu kaybedince olanlar oldu

YouTube'da yayınladığı son videoda takipçileriyle taş, kağıt, makas oyunu oynayan Ali Biçim gündem oldu. Ali Biçim'in paylaşımı YouTube trend videolar listesinde 4 numaraya yerleşti.

Mesut Can Tomay, taş, kağıt, makas oyunu öncesi kuralları açıkladı.

Ali Biçim'in oyunu kazanması halinde takipçilerinin onu öpebileceğini ya da acı shot içmek durumunda olduklarını söyleyen Mesut Can Tomay, Ali Biçim'in kaybetmesi halinde takipçilerinin ona ya tokat atacağını ya da acı shot içmek durumunda olduklarını belirtti.

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Oyunun en dikkat çeken kısmı ise Ali Biçim'in 75 yaşındaki takipçisi oynadığı an oldu.

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ALİ BİÇİM'E 75 YAŞINDAKİ TAKİPÇİSİNDEN ÖPÜCÜK

Oyunun kuralları anlatılan yaşlı kadın, Ali Biçim'e tokat atmak istemediğini söyledi. Ünlü fenomen bunun üzerine oyunu bile isteye kaybetti.

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Mesut Can Tomay "Hasta mısın? Sana tokat atmayacağını bile bile kaybediyorsun." diyerek Ali Biçim'e takıldı.

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Nezahat Hanımın oyunu kazanması üzerine "Ya onu öpeceksiniz ya da tokat atacaksınız" diyen Tomay, "Öperim ne olacak" yanıtıyla şaşkına döndü.

Yaşlı kadın, Ali Biçim'in dudağına öpücük kondurdu.

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Bazı takipçileri Ali Biçim'in daha fazla izlenme almak için yapmayacağı şey olmadığını ifade ederek tepki gösterirken, bazı kişiler de eğlendiklerini belirtti.

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youtube Ali Biçim Mesut Can Tomay öpücük
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