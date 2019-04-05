Ali Eren Demirezen, Avrupa Şampiyonluğu maçına çıkıyor

Dünyanın en iyi boks kulüpleri arasında yer alan ve Almanya Boks Federasyonu tarafından üç yıl üst üste yılın en iyi boks kulübü seçilen Türk Boks Kulübü EC BOXING sporcularından Ali Eren Demirezen, üçüncü kez Avrupa Şampiyonu olabilmek için Çek Cumhuriyeti'nde yumruk sallayacak. Bosnalı Adnan Redzovic'e karşı mücadele edecek olan başarılı sporcu karşılaşmaya çok iyi hazırlandığını belirterek, "Bizim hedefimiz dünyanın zirvesi. Bu karşılaşmaları dünya şampiyonluğuna giden yolda birer basamak olarak görüyoruz ve o doğrultuda ekibimle birlikte yürüyoruz" dedi.

EC BOXING Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, Ali'ye güveninin tam olduğunu dile getirerek, "Ben de gençliğimde dövüş sporlarıyla ilgilendim ve hala da vakit buldukça ofisimizin alt katında bulunan boks kulübümüzde gerek sparring gerekse de kondisyon çalışıyorum. Tüm sıkletlerdeki karşılaşmalar hoşuma gidiyor ancak benim gözüm boksta kral klasmanı olarak kabul edilen ağır sıklet boksunda. Bu dalda 9 tane boksörümüz var ve bunlar dünyanın dört bir yanında dev karşılaşmalara çıkıyorlar. Ali Eren'in yanı sıra önümüzdeki günlerde ağır sıklet boksörlerimizden Alexander Dimitrienko ve Michael Wallisch Amerika'da, Erik Pfeifer Almanya'da, Christian Hammer de yine önümüzdeki günlerde açıklanacak maçlara çıkacaklardır. EC BOXING olarak önümüzdeki yıllarda dünya ağır sıklet boksuna damga vurmaya hazırlanıyoruz. Tabi diğer sıkletlerde de çok sayıda şampiyonluğumuz bulunuyor. Bunlar arasında dünya şampiyonlukları da mevcut" şeklinde konuştu.