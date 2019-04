Ali Eren Demirezen, Avrupa Şampiyonluğu maçına çıkıyor

BÜLENT BAŞER: ÇOK YOĞUN BİR MARATONUNDAYIZ

Türk profesyonel boks tarihinin ilk antrenörü ve EC BOXING Başantrenörü Bülent Başer, çok yoğun bir maç temposu içine girdiklerini vurgulayarak, "Önümüzdeki aylarda dünyanın dört bir yanına uçmam gerekiyor. Özellikle Amerika ve Avustralya uçuşları bana çok vakit kaybettiriyor. Fatih Keleş de Avustralya'da ringe çıkmaya hazırlanıyor. Ülkemize zafer getirebilmek için elimizden geleni yapacağız. Gerek Ali Eren gerek Fatih Keleş gerek Erik Pfeifer ve Christian Hammer olsun tüm boksörlerimizi çok iyi çalıştırdım. Şu an formlarının zirvesinde yer alıyorlar. 14 Nisan'da oğlum Aslan ile birlikte Ankara'ya giderek on günlük bir tatil yaptıktan sonra tam gaz devam edeceğiz. Tüm bu maçları alacağımızdan eminim" dedi.

Kulübün basın danışmanı Vedat Alyaz, sporcularının dünyanın her yerinde zaferlere ulaşmalarının gurur verici olduğunu vurgulayarak, "Ali ağır sıkletteki madalya ümidimiz. Daha büyük maçlara hazır olduğundan eminim. Özellikle Fatih Keleş'in zor bir rakibi var. Yenilgisiz ve çok sayıda şampiyonluklar kazanmış birisi. Ancak bizim Fatih'e olan güvenimiz tam. Şu an için çok iyi konsantre olmuş ve formunun zirvesinde. Son dönemlerde tecrübelerine yenilerini ekleyerek kendisini geliştirdi. Ülkemize zaferle döneceğimizden eminim" şeklinde konuştu.