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Ali Eren Demirezen, Avrupa Şampiyonluğu maçına çıkıyor

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 05.04.2019 12:08 | Son Güncelleme

Ağır sıkletteki başarılı boksör Ali Eren Demirezen, yarın akşam Çek Cumhuriyeti’nde WBO Avrupa Şampiyonluğu için yumruk sallayacak.

Ali Eren Demirezen, Avrupa Şampiyonluğu maçına çıkıyor

Dünyanın en iyi boks kulüpleri arasında yer alan ve Almanya Boks Federasyonu tarafından üç yıl üst üste yılın en iyi boks kulübü seçilen Türk Boks Kulübü EC BOXING sporcularından Ali Eren Demirezen, üçüncü kez Avrupa Şampiyonu olabilmek için Çek Cumhuriyeti'nde yumruk sallayacak. Bosnalı Adnan Redzovic'e karşı mücadele edecek olan başarılı sporcu karşılaşmaya çok iyi hazırlandığını belirterek, "Bizim hedefimiz dünyanın zirvesi. Bu karşılaşmaları dünya şampiyonluğuna giden yolda birer basamak olarak görüyoruz ve o doğrultuda ekibimle birlikte yürüyoruz" dedi.

EC BOXING Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, Ali'ye güveninin tam olduğunu dile getirerek, "Ben de gençliğimde dövüş sporlarıyla ilgilendim ve hala da vakit buldukça ofisimizin alt katında bulunan boks kulübümüzde gerek sparring gerekse de kondisyon çalışıyorum. Tüm sıkletlerdeki karşılaşmalar hoşuma gidiyor ancak benim gözüm boksta kral klasmanı olarak kabul edilen ağır sıklet boksunda. Bu dalda 9 tane boksörümüz var ve bunlar dünyanın dört bir yanında dev karşılaşmalara çıkıyorlar. Ali Eren'in yanı sıra önümüzdeki günlerde ağır sıklet boksörlerimizden Alexander Dimitrienko ve Michael Wallisch Amerika'da, Erik Pfeifer Almanya'da, Christian Hammer de yine önümüzdeki günlerde açıklanacak maçlara çıkacaklardır. EC BOXING olarak önümüzdeki yıllarda dünya ağır sıklet boksuna damga vurmaya hazırlanıyoruz. Tabi diğer sıkletlerde de çok sayıda şampiyonluğumuz bulunuyor. Bunlar arasında dünya şampiyonlukları da mevcut" şeklinde konuştu.

BÜLENT BAŞER: ÇOK YOĞUN BİR MARATONUNDAYIZ

Türk profesyonel boks tarihinin ilk antrenörü ve EC BOXING Başantrenörü Bülent Başer, çok yoğun bir maç temposu içine girdiklerini vurgulayarak, "Önümüzdeki aylarda dünyanın dört bir yanına uçmam gerekiyor. Özellikle Amerika ve Avustralya uçuşları bana çok vakit kaybettiriyor. Fatih Keleş de Avustralya'da ringe çıkmaya hazırlanıyor. Ülkemize zafer getirebilmek için elimizden geleni yapacağız. Gerek Ali Eren gerek Fatih Keleş gerek Erik Pfeifer ve Christian Hammer olsun tüm boksörlerimizi çok iyi çalıştırdım. Şu an formlarının zirvesinde yer alıyorlar. 14 Nisan'da oğlum Aslan ile birlikte Ankara'ya giderek on günlük bir tatil yaptıktan sonra tam gaz devam edeceğiz. Tüm bu maçları alacağımızdan eminim" dedi.
Kulübün basın danışmanı Vedat Alyaz, sporcularının dünyanın her yerinde zaferlere ulaşmalarının gurur verici olduğunu vurgulayarak, "Ali ağır sıkletteki madalya ümidimiz. Daha büyük maçlara hazır olduğundan eminim. Özellikle Fatih Keleş'in zor bir rakibi var. Yenilgisiz ve çok sayıda şampiyonluklar kazanmış birisi. Ancak bizim Fatih'e olan güvenimiz tam. Şu an için çok iyi konsantre olmuş ve formunun zirvesinde. Son dönemlerde tecrübelerine yenilerini ekleyerek kendisini geliştirdi. Ülkemize zaferle döneceğimizden eminim" şeklinde konuştu.

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Ali Eren Demirezen çek cumhuriyeti WBO Avrupa Şampiyonluğu

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