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Ali Erkazan: Altan Erkekli'den 5 bin TL borç aldım

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.11.2018 15:17 | Son Güncelleme

Oyuncu Ali Erkazan katıldığı canlı yayında 2 yıldır bir teklif alamadığını ve kira olduğunu açıkladı. Başarılı oyuncu aynı zamanda arkadaşı Altan Erkekli'ye de destek verdi

Ali Erkazan: Altan Erkekli'den 5 bin TL borç aldım

Oyuncu Ali Erkazan, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Erkazan, 'Borçlarımı düşünmekten uyuyamıyorum' diyen Altan Erkekli'ye destek verdi...

Özel hayatıyla da ilgili konuşan Erkazan'ın açıklamaları şöyle:

  • Ben 65 yaşındayım, sevgilim 43 yaşında. Sevgilim değil artık eşim. Bir imzamız eksik, onu da atacağız zaten... 40 yaşında biriyle 15 yaşında biri olmaz. Ama 45 yaşındaki biriyle 65 yaşındaki biri olur. İkimiz de biriktirmişiz, birimizle paylaşacağız artık...Evlenince haberiniz olur.

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GÖNDERME YAPCAK ADAM MI KALMADI?

  • Altan Erkekli benim arkadaşım değil, yoldaşımdır... Altan'ın evi vardı. Evini satmıştır, başka ev almıştır. Borçlanmıştır. Borcu olan insanın gözüne uyku girmez zaten. Geçenlerde bir sıkıştım. Sağolsun bana 5 bin lira ateş etti. Hala borcum var ona. Şimdi 5 bin TL'yi neden istedim merak ediyorsunuz dimi? Sosyal ihtiyaçlar... Evinin kirasını ödeyemiyorsun. Biz çok para kazanmadık ki...

Çoğu işi bedavaya yaptık zaten. Benimle ilgili ' bölüm başı 50 bin alıyor' haberleri duydunuz mu? Demek ki Altan da almıyor ki, çocuğun yüzüne uyku girmiyormuş...

'Para kazanmadım' demiyorum. Çalıştığım zaman kazandım. 2 yıldır iş güç yok. Bana yok yani... Neden yok bilmiyorum. Hala kirada oturuyorum.

Talat, Altan, ben çok eski arkadaşız. Ankara'da yıllarca beraber çalıştık. Talat neden Altan'a gönderme yapsın? Gönderme yapacak adam mı kalmadı?

PRENSİP OLARAK ONLARLA OYNAMAM

  • Müzik sektöründe olan arkadaşların dizilerde furya olduğu dönemler vardı. Ben prensip olarak onlarla oynamıyordum. Arkadaşlarıma da bunu öneriyordum. Neden? Çünkü yükü sen çekiyorsun parayı o alıyor. Sen destek vermeyince, o yükselemiyor. Çünkü oyuncu olan sensin. Oyunculuk kimsenin tekelinde değil. Herkes oyuncu olabilir... Ama yeter ki, kendini gör. Bu söylenen uçuk rakamlar oyunculuğa göre değil reytinge göre verilir.

  • Halit Ergenç oyuncudur. Ne kadar alıyorsa hakkıdır.

    • Kenan İmirzalıoğlu'na Allah daha çok versin. Ama küçük bir eleştirim var, başlangıçta çok iyiydi. Şimdilerde tekrara düştü. Kıvanç Tatlıtuğ beni çok şaşırttı. Müthiş bir gelişme gösterdi. İzlerken keyif aldığım oyunculardan.

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    Engin Altan Düzyatan, çok sevdiğim bir çocuktur. Biz 'En Son Babalar Duyar'ı çekerken daha Engin olmamıştı. Çok başarılı, saygılı bir çocuktu...Ne alıyorsa hak ediyordur.

    Burak Özçivit çok izlediğim bir oyuncu değil. O konuda fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Çağatay Ulusoy, bayağı boylu poslu bir çocuk. Onun yanında herkes kısa kalıyor. Aras Bulut, aniden büyüdü. Benim gözümde hala çocuk ama iyi gidiyor.

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