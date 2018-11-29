Ali Erkazan: Altan Erkekli'den 5 bin TL borç aldım

Oyuncu Ali Erkazan, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Erkazan, 'Borçlarımı düşünmekten uyuyamıyorum' diyen Altan Erkekli'ye destek verdi...

Özel hayatıyla da ilgili konuşan Erkazan'ın açıklamaları şöyle:

Ben 65 yaşındayım, sevgilim 43 yaşında. Sevgilim değil artık eşim. Bir imzamız eksik, onu da atacağız zaten... 40 yaşında biriyle 15 yaşında biri olmaz. Ama 45 yaşındaki biriyle 65 yaşındaki biri olur. İkimiz de biriktirmişiz, birimizle paylaşacağız artık...Evlenince haberiniz olur.

GÖNDERME YAPCAK ADAM MI KALMADI?

Altan Erkekli benim arkadaşım değil, yoldaşımdır... Altan'ın evi vardı. Evini satmıştır, başka ev almıştır. Borçlanmıştır. Borcu olan insanın gözüne uyku girmez zaten. Geçenlerde bir sıkıştım. Sağolsun bana 5 bin lira ateş etti. Hala borcum var ona. Şimdi 5 bin TL'yi neden istedim merak ediyorsunuz dimi? Sosyal ihtiyaçlar... Evinin kirasını ödeyemiyorsun. Biz çok para kazanmadık ki...

Çoğu işi bedavaya yaptık zaten. Benimle ilgili ' bölüm başı 50 bin alıyor' haberleri duydunuz mu? Demek ki Altan da almıyor ki, çocuğun yüzüne uyku girmiyormuş...

'Para kazanmadım' demiyorum. Çalıştığım zaman kazandım. 2 yıldır iş güç yok. Bana yok yani... Neden yok bilmiyorum. Hala kirada oturuyorum.

Talat, Altan, ben çok eski arkadaşız. Ankara'da yıllarca beraber çalıştık. Talat neden Altan'a gönderme yapsın? Gönderme yapacak adam mı kalmadı?

PRENSİP OLARAK ONLARLA OYNAMAM