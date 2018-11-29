Ali Erkazan: Altan Erkekli'den 5 bin TL borç aldım

Oyuncu Ali Erkazan, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Erkazan, 'Borçlarımı düşünmekten uyuyamıyorum' diyen Altan Erkekli'ye destek verdi...
Özel hayatıyla da ilgili konuşan Erkazan'ın açıklamaları şöyle:
GÖNDERME YAPCAK ADAM MI KALMADI?
Çoğu işi bedavaya yaptık zaten. Benimle ilgili ' bölüm başı 50 bin alıyor' haberleri duydunuz mu? Demek ki Altan da almıyor ki, çocuğun yüzüne uyku girmiyormuş...
'Para kazanmadım' demiyorum. Çalıştığım zaman kazandım. 2 yıldır iş güç yok. Bana yok yani... Neden yok bilmiyorum. Hala kirada oturuyorum.
Talat, Altan, ben çok eski arkadaşız. Ankara'da yıllarca beraber çalıştık. Talat neden Altan'a gönderme yapsın? Gönderme yapacak adam mı kalmadı?
PRENSİP OLARAK ONLARLA OYNAMAM
Müzik sektöründe olan arkadaşların dizilerde furya olduğu dönemler vardı. Ben prensip olarak onlarla oynamıyordum. Arkadaşlarıma da bunu öneriyordum. Neden? Çünkü yükü sen çekiyorsun parayı o alıyor. Sen destek vermeyince, o yükselemiyor. Çünkü oyuncu olan sensin. Oyunculuk kimsenin tekelinde değil. Herkes oyuncu olabilir... Ama yeter ki, kendini gör. Bu söylenen uçuk rakamlar oyunculuğa göre değil reytinge göre verilir.
Kenan İmirzalıoğlu'na Allah daha çok versin. Ama küçük bir eleştirim var, başlangıçta çok iyiydi. Şimdilerde tekrara düştü. Kıvanç Tatlıtuğ beni çok şaşırttı. Müthiş bir gelişme gösterdi. İzlerken keyif aldığım oyunculardan.
Engin Altan Düzyatan, çok sevdiğim bir çocuktur. Biz 'En Son Babalar Duyar'ı çekerken daha Engin olmamıştı. Çok başarılı, saygılı bir çocuktu...Ne alıyorsa hak ediyordur.
Burak Özçivit çok izlediğim bir oyuncu değil. O konuda fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Çağatay Ulusoy, bayağı boylu poslu bir çocuk. Onun yanında herkes kısa kalıyor. Aras Bulut, aniden büyüdü. Benim gözümde hala çocuk ama iyi gidiyor.
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