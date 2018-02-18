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Ali İhsan Varol eşine yumruk attı! Mahkemeden flaş karar!

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.02.2018 14:37 | Son Güncelleme

Kelime Oyunu adlı yarışma programının sunucusu Ali İhsan Varol'un eşi Ayşe Varol, eşini karakola şikayet etti

Ali İhsan Varol eşine yumruk attı! Mahkemeden flaş karar!

Kelime Oyunu adlı yarışma programıyla sık sık gündeme gelen Ali İhsan Varol'un kadına şiddet haberleriyle gündemde. Ekranın sempatik sunucusunun başı eşini dövdüğü iddiasıyla bu sıralar fena halde dertte.

Sunucunun eşi Ayşe Varol, Aralık ayında Sarıyer Polis Merkezi'ne giderek eşinin kendisine önce hakaret ettiğini, ardından da yumruk attığını söylemişti.

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İstanbul Ailenin Korunması Bürosu tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. İddianameyi kabul eden Asliye Ceza Mahkemesi, Ali İhsan Varol'un 3.5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmasına karar verdi. (Sabah)

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Şu adam cok efendi kadın bu adamı cıldırtmıssa vardır bir sebebi :D
Yumruğun etkisi belirgin ise 3,5 yıl az. Görünürde bir şey yok ise iftira da olabilir. İnşaallah düzgün bir sonuç çıkar. Adam olamamış hevaller karısını döver. Biz de evliyiz kavgada ettiğimiz oluyor. Tek yumrukta öldürürüm adamı ağır iş yapıyorum çok sağlam kuvvetli bir insanım ama hanım bana saldırdığında kum torbası taklidi yapıyorum. İyide oluyor masaj niyetine geçiyor tebrik ediyorum kavga sonucu. Biz kavgada bile adamlara yavaş vurmaya çalışıyoruz nasıl kadına vurabiliyorlar anlam veremiyorum.
TV de ne kadar da naif ve centilmen duruyor...demekki hiç bir şey geriden göründüğü gibi değil.
kadın bu korkulur...
çok şaşırdım...
yiğit ve devrimci,köküne kadar solcu bu kahraman sunucuyu hiçbir güç yargılayamaz ve ceza veremez.
Bu kadar sakin ve efendi birisinin şiddet uygulayabileceğini hiç aklım kesmiyor
bu adam yumruk atmış olamaz başka bir şey olmalı kesin erkeğe şiddet falan
Sen de mi be kardeşim şiddet yanlılar grubuna katıldın? İnsanda biraz irade olur ... Şaşırdım ...
Kadına siddete tabiki hayır da hergun görüyoruz isitiyor yada okuyoruz karısını sokak ortasında dövüp salıverilen leri. Hatta onca tehdite rağmen koruma talepleri reddedilip sonrasında öldürülen kadınları . Şimdi bu arkadaş tutuklanacaksa bunun altinda başka birşey var demektir.
HAINLİK BEDAVA
burada olmamasi gereken bir haber
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