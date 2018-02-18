Ali İhsan Varol eşine yumruk attı! Mahkemeden flaş karar!

Kelime Oyunu adlı yarışma programıyla sık sık gündeme gelen Ali İhsan Varol'un kadına şiddet haberleriyle gündemde. Ekranın sempatik sunucusunun başı eşini dövdüğü iddiasıyla bu sıralar fena halde dertte.

Sunucunun eşi Ayşe Varol, Aralık ayında Sarıyer Polis Merkezi'ne giderek eşinin kendisine önce hakaret ettiğini, ardından da yumruk attığını söylemişti.

İstanbul Ailenin Korunması Bürosu tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. İddianameyi kabul eden Asliye Ceza Mahkemesi, Ali İhsan Varol'un 3.5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmasına karar verdi. (Sabah)

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